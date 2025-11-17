Spania vrea să lege cele mai mari orașe ale sale cu o linie de tren de mare viteză ce există doar în China

Spania își va renova rețeaua de cale ferată de mare viteză dintre Madrid și Barcelona pentru a permite trenurilor să atingă o viteză maximă de 350 km/h, o performanță realizată până acum doar în China, a declarat luni ministrul spaniol al Transporturilor, citat de Reuters.

Dacă planul va fi implementat, schimbarea ar reduce timpul de călătorie dintre cele două orașe – o rută folosită de aproximativ 15 milioane de oameni pe an – la mai puțin de două ore, față de aproape trei ore în prezent, a spus ministrul Transporturilor Óscar Puente la un eveniment desfășurat la Madrid.

Madridul și Barcelona sunt cele mai mari două orașe din Spania, populațiile din zonele lor metropolitane depășind 6, respectiv 5, milioane de locuitori.

Marți se va deschide o licitație de 2,3 milioane de euro pentru studii de fezabilitate privind modalitățile de a atinge noul obiectiv, printre opțiuni numărându-se îmbunătățirea accesului la gări în ambele orașe și adăugarea unor secțiuni de linie care să ofere mai multă flexibilitate pe traseu și să permită evitarea zonelor congestionate.

Ministerul Transporturilor din Spania a declarat luni că un nou design de tren dezvoltat de administratorul feroviar de stat Adif ar putea, de asemenea, să ajute la atingerea noului obiectiv de 350 km/h. Modelul de tren proiectat de Adif urmărește să îmbunătățească aerodinamica și să reducă uzura prin mărirea distanței dintre tren și pietrișul de sub șine.

Spania, nu Franța, are cele mai multe linii de mare viteză din Europa

Doar Marea Britanie și Polonia aspiră la viteze similare în Europa, însă linia britanică HS2, mult-așteptata conexiune dintre Londra și Birmingham, este afectată de întârzieri și depășiri de costuri de când a fost aprobată în 2012.

Deși sistemul francez TGV e în general mult mai cunoscut, Spania este țara cu cele mai multe linii de mare viteză din Uniunea Europeană. Potrivit statisticilor Comisiei Europene pentru 2023, țara dispunea de aproximativ 3.190 km din totalul de 8.556 km de linii de mare viteză construite în regiune.

De atunci, Spania a adăugat noi linii în regiunea Galicia din nord-vestul țării și în regiunea Murcia, în sud-est, crescând capacitatea totală la 4.091 km, conform datelor oficiale.

Potrivit datelor oficiale ale guvernului spaniol, călătoriile feroviare interne au revenit în Spania la nivelurile de dinainte de pandemie, numărul pasagerilor care folosesc trenurile de mare viteză crescând de la 32,4 milioane în 2019 la 46,7 milioane în 2024.

Puente a spus că se așteaptă ca renovările să dureze aproximativ trei ani de la începerea lucrărilor.