Spania vrea să schimbe o lege din 1882 care o face o anomalie în Europa

Guvernul Spaniei a aprobat marți un proiect de lege care plasează procurorii în fruntea investigațiilor penale, în locul magistraților de instrucție, în încercarea de a alinia sistemul de justiție penală al țării, considerat învechit, la cele ale partenerilor săi europeni, transmite Reuters.

Sistemul unic al Spaniei, prin care „magistrații de instrucție” conduc anchetele penale, datează din 1882, iar propunerea reprezintă cea mai importantă reformă din domeniu de până acum, a declarat ministrul spaniol al Justiției, Felix Bolanos, într-o conferință de presă.

El a explicat că schimbarea propusă de guvernul minoritar condus de premierul Pedro Sanchez urmărește să adapteze modelul spaniol la cel al majorității democrațiilor, astfel încât „judecătorii să fie acolo pentru a judeca și a executa hotărârile, în timp ce investigațiile sunt efectuate de Parchet”.

Judecătorii ar continua totuși să supravegheze activitatea procurorilor, pentru a se asigura că drepturile fundamentale și procedurile corespunzătoare sunt respectate, și ar avea puterea de a revoca sau confirma rechizitoriile întocmite de procurori.

Guvernul spaniol va trebui să treacă proiectul de lege printr-un parlament fragmentat

Proiectul de lege, care necesită aprobarea unui parlament extrem de fragmentat, în care guvernul a întâmpinat dificultăți în adoptarea altor acte normative, urmărește de asemenea să limiteze rolul așa-numitelor „acțiuni populare” (sau „acțiuni penale private”) prin eliminarea dreptului partidelor politice și al sindicatelor de a declanșa anchete penale.

Numai anumite asociații care au o „legătură legitimă” cu obiectul cauzei ar putea iniția proceduri penale independent de poliție și de procurori.

Partidele de opoziție, inclusiv formațiunea de extremă dreapta Vox și grupările ultraconservatoare, au folosit regulile privind acțiunile penale private pentru a urmări în justiție mai multe cazuri de corupție care afectează în prezent guvernul.

Procurorul general Alvaro García Ortiz urmează să fie judecat săptămâna viitoare la Curtea Supremă, fiind acuzat că ar fi divulgat informații confidențiale într-un caz de fraudă fiscală care o implică pe partenera liderului regional al Madridului, Isabel Diaz Ayuso.

Ayuso, membră a principalului partid conservator de opoziție, Partidul Popular, a declarat marți că reforma propusă de cabinet subminează independența justiției și reflectă o orientare către „justiția populară – cea mai nedreaptă dintre toate”.