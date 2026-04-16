Spaniolii de la Repsol primesc înapoi controlul instalațiilor petroliere din Venezuela ca să tripleze producția

Grupul energetic spaniol Repsol a ajuns la un acord cu guvernul venezuelean și cu compania energetică de stat PDVSA pentru a prelua din nou controlul operațional asupra instalațiilor sale petroliere din Venezuela și pentru a stimula producția, a anunțat joi compania, potrivit Reuters.

Acordul include planuri de triplare a producției din operațiunile petroliere din Venezuela în termen de trei ani și garantează mecanisme de plată pentru aceasta.

Venezuela deține una dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar are o infrastructură energetică în stare de degradare.

„Acest acord subliniază angajamentul Repsol față de Venezuela, unde ne desfășurăm activitatea fără întrerupere din 1993”, a declarat Francisco Gea, director general executiv pentru explorare și producție.

„Avem activele și capacitățile tehnice, operaționale și umane la fața locului pentru a ne crește producția în această țară”, a adăugat el.

Producția actuală de petrol a companiei spaniole în Venezuela este de aproximativ 45.000 de barili pe zi.

După ce SUA l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro în ianuarie, Washingtonul a relaxat sancțiunile asupra sectorului energetic al Venezuelei, emițând licențe generale care permit companiilor energetice globale să opereze proiecte de petrol și gaze și să joace un rol în reconstrucția sectorului energetic al țării membre OPEC.

Luna trecută, Repsol și compania italiană Eni au semnat acorduri strategice cu Venezuela pentru a asigura producția de gaze la câmpul Cardon IV, o asociere în participațiune 50-50 între Eni și Repsol.

