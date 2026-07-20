Spaniolii s-au bucurat atât de tare la golul lui Torres, încât au produs o undă seismică ce a traversat toată țara

Sărbătorirea Cupei Mondiale în Spania a răsunat în toată țara, chiar și sub pământ: o undă seismică a fost înregistrată în mai multe orașe din țară după golul decisiv marcat în finala Cupei Mondiale 2026, precum și la fluierul final, au constatat oamenii de știință, scrie luni AFP.

Sismometrele amplasate în toată Spania au înregistrat vibrații provocate de manifestările explozive de bucurie ale suporterilor după golul lui Ferran Torres, care a adus echipei sale naționale a doilea titlu mondial în finala de duminică, a indicat luni Centrul de Geostiințe din Barcelona.

Cercetătorii au analizat datele furnizate de Institutul Geografic Național (IGN) și de Institutul Cartografic și Geologic din Catalonia (ICGC), care au evidențiat semnale neobișnuite asociate cu manifestările de sărbătorire din orașe precum Algeciras, Barcelona, Cádiz și Granada, au precizat aceștia, într-un comunicat.

The winning goal that crowned Spain as World Cup champions!🇪🇸👑🏆⚽ pic.twitter.com/GGqDOwbDVi — Waylon (@jettsonbee34) July 20, 2026

Senzorii au detectat trei vârfuri de activitate foarte clare în timpul meciului: după golul lui Torres, după un alt gol ulterior anulat de arbitrajul video (VAR) și cea mai puternică vibrație – înregistrată după fluierul final.

🇪🇸 | SPAIN ARE WORLD CUP CHAMPIONS



Spain fans in Zaragoza go mental after Ferran Torres goal…😲🔥#FIFAWorldCup pic.twitter.com/cIOa6lD0Gm — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 19, 2026

Oamenii de știință au explicat că aceste mișcări constituie un exemplu de „seismicitate indusă” provocată de activitatea oamenilor, în acest caz, de mii de suporteri care săreau, strigau și sărbătoreau în același timp.

Fans in Madrid react to the goal from Spain in The World Cup pic.twitter.com/O8GiAcF3cB — Acyn (@Acyn) July 19, 2026

Vibrații similare au fost detectate cu ocazia victoriei Spaniei în finala Euro 2024 împotriva Angliei, când golurile marcate de Nico Williams și Mikel Oyarzabal au declanșat mișcări ale solului măsurabile atât la Madrid, cât și la Barcelona.