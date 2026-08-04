„Spider-Man: Brand New Day” a doborât recordul din 2019 și a devenit filmul cu cele mai mari încasări din istorie la box office-ul nord american

Filmul „Spider-Man: Brand New Day” a înregistrat un debut fulminant de 360 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood, stabilind un nou record și devenind oficial lungmetrajul cu cel mai mare debut din istoria box office-ului nord-american, relatează revista Variety.

După cum speculau analiștii din industria cinematografică încă de luni dimineața, „Brand New Day” a depășit estimarea inițială de încasări de 355 de milioane de dolari, după contabilizarea vânzărilor de bilete la ultimele proiecții de duminică noaptea.

Astfel, cu un nou total de 360 de milioane de dolari, noul film „Spider-Man” a depășit precedentul record absolut de încasări la box office-ul nord-american în weekendul de debut. Acesta a fost deținut „Avengers: Endgame”, filmul Marvel cu supereroi din 2019 care debutase cu 357 de milioane de dolari în primul său weekend în sălile de cinema din America de Nord.

De ce contează încasările la box office-ul nord-american

Box office-ul nord-american este considerat unul de referință la nivel mondial nu doar fiindcă reprezintă piața internă a Hollywood, ci și fiindcă multe producții cinematografice se bazează pe aceasta pentru aproximativ jumătate din încasările obținute în întreaga lume.

Deși încasările la nivel internațional pot compensa în unele cazuri vânzările de bilete în America de Nord, un insucces pe piața internă a Hollywood înseamnă de regulă că filmul va avea dificultăți majore în a deveni profitabil pentru studiourile care l-au produs.

În cazul de față însă „Spider-Man: Brand New Day” a fost un succes uriaș și în restul lumii, unde a încasat 572 de milioane de dolari pentru un total global uimitor de 932 de milioane.

Prin comparație, filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan a ajuns în weekendul recent încheiat la încasări totale de 911 milioane de dolari, după două săptămâni în care a fost „regele” cinematografelor. Noul film „Spider-Man” a încasat mai mult în doar trei zile.

Cifre uimitoare pentru noul film Marvel

„Spider-Man: Brand New Day”, produs de studioul Marvel în parteneriat cu Sony Pictures, și „Avengers: Endgame” sunt singurele două filme din istorie care au depășit pragul de 300 de milioane de dolari într-un singur weekend.

„Uau! 360 de milioane de mulțumiri tuturor cineaștilor, actorilor, producătorilor și colegilor mei de la Sony, care au creat un film atât de extraordinar și o campanie de marketing și distribuție excepțională”, a declarat Tom Rothman, președintele Sony Pictures. „Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, însă vom fi extrem de mândri de acesta atât timp cât îl vom deține”, a adăugat el.

Pentru a pune aceste încasări în perspectivă, cele două titluri au avut debuturi cu aproximativ 100 de milioane de dolari mai mari decât următoarele două cele mai bune lansări din istoria box office-ului nord-american: „Spider-Man: No Way Home” (2021), cu 260 de milioane de dolari, și „Avengers: Infinity War” (2018), cu 257 de milioane de dolari. Primele patru cele mai mari debuturi din istoria box office-ului nord-american aparțin acum toate unor filme ale Marvel Studios.

La box office-ul internațional „Avengers: Endgame” a rămas însă filmul cu cele mai mari încasări din istorie în weekendul său de debut, vânzând bilete în valoare de 1,2 miliarde de dolari.

Povestea filmului „Spider-Man: Brand New Day”

Revista People amintea înaintea lansării că descrierea oficială publicată de Marvel pentru „Spider-Man: Brand New Day” în luna martie a confirmat că acțiunea are loc la patru ani după evenimentele din „No Way Home”.

„Peter este acum un adult care trăiește complet singur, după ce s-a șters de bunăvoie din viețile și din amintirile celor pe care îi iubește. Luptând împotriva infracționalității într-un New York care nu-i mai cunoaște numele, el s-a dedicat în totalitate protejării orașului său – fiind Spider-Man cu normă întreagă”, afirmă descrierea oficială a noului lungmetraj.

„Însă, pe măsură ce responsabilitățile sale devin tot mai apăsătoare, presiunea declanșează o evoluție fizică surprinzătoare care îi amenință existența, în timp ce un model nou și ciudat al infracțiunilor dă naștere uneia dintre cele mai puternice amenințări cu care s-a confruntat vreodată”, încheie aceasta.

Prima parte a descrierii face referire la evenimentele din filmul precedent apărut în 2021, când fanii i-au văzut pe Tom Holland revenind în rolul lui Peter Parker și pe Zendaya în rolul lui MJ, într-o lume care aflase identitatea secretă a supereroului. Dorind ca lucrurile să revină la normal, înainte ca toată lumea să știe că el este Spider-Man, Peter îi cere ajutorul lui Doctor Strange (jucat de Benedict Cumberbatch) pentru a schimba cursul istoriei.

„Trebuie să explorăm faptul că el a decis să renunțe la identitatea de Peter Parker și să se concentreze pe a fi Spider-Man, pentru că a fi Peter Parker devenise prea dificil. Despre asta este filmul” nou, a explicat Amy Pascal, o fostă președintă a Sony Pictures Entertainment într-un interviu acordat Deadline. Pascal e unul dintre producătorii filmului.