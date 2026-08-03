Noul film Marvel a debutat la un milimetru de recordul absolut al box office-ului. Încasări astronomice pentru „Spider-Man: Brand New Day”

„Brand New Day”, noul film „Spider-Man” produs de studioul Marvel în parteneriat cu Sony, e unul de Cartea Recordurilor. În America de Nord a devenit al doilea film ca încasări din istoria box office-ului, în timp ce în restul lumii vânzările de bilete au fost și mai mari, relatează revista Variety.

Chiar și pe piața nord-americană, unde filmele cu supereroi sunt foarte populare, „Spider-Man: Brand New Day” a depășit și cele mai optimiste așteptări. Acestea estimau un debut care să depășească ușor pragul de 300 de milioane de dolari. „Brand New Day” a depășit cu ușurință suma respectivă, vânzând bilete de 355 de milioane de dolari.

Noul lungmetraj a avut astfel al doilea cel mai mare debut din istoria box office-ului nord-american, după „Avengers: Endgame” din 2019, care a debutat cu 357 de milioane de dolari. „Brand New Day” ar putea chiar să depășească recordul absolut după contabilizarea biletelor vândute pentru ultimele proiecții de duminică noaptea.

În afară de cele două, niciun alt film nu s-a apropiat vreodată în America de Nord de pragul de încasări de 300 de milioane de dolari într-un singur weekend. Al treilea cel mai mare debut pe piața internă a Hollywood aparține chiar „No Way Home”, precedentul film „Spider-Man” din 2021, care a încasat 260 de milioane de dolari.

Noul film Marvel a încasat peste jumătate de miliard de dolari la box office-ul internațional

În afara Americii de Nord, „Spider-Man: Brand New Day” a încasat 573 de milioane de dolari, ridicând totalul global la suma astronomică de 927 de milioane de dolari. Încasările plasează „Brand New Day” de asemenea pe poziția a doua în clasamentul celor mai mari debuturi din istoria box office-ului internațional. Prima poziție e ocupată tot de „Avengers: Endgame”, care a obținut incredibila sumă de 1,2 miliarde de dolari în primul său weekend de lansare din 2019.

Sony și Marvel au investit aproximativ 225 de milioane de dolari în producția „Brand New Day”, fără a include costurile de marketing. Chiar și dacă se ține cont de acestea și faptul că operatorii sălilor de cinema păstrează de regulă jumătate din încasările din vânzările de bilete, noul „Spider-Man” a devenit un succes financiar încă din weekendul său de debut.

Filmul a fost regizat de cineastul american Destin Daniel Cretton (cunoscut pentru „Just Mercy”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”) și a fost primit cu entuziasm atât de critici, cât și de public. În prezent, are o rată a aprobării din partea criticilor de film de 90% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes și a primit calificativul „A” în sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sălile de cinema din America de Nord. Pe IMDb are nota medie de 8,2 / 10 din peste 100.000 de voturi exprimate încă din weekendul de debut.

„Acesta este un debut cu adevărat fenomenal și le suntem recunoscători spectatorilor din întreaga lume pentru că au venit să trăiască experiența filmului exact așa cum a fost gândit să fie văzut”, a declarat Kevin Feige, președintele Marvel Studios și unul dintre producătorii filmului.

Despre ce este povestea filmului „Spider-Man: Brand New Day”?

Revista People amintea înaintea lansării că descrierea oficială publicată de Marvel pentru „Spider-Man: Brand New Day” în luna martie a confirmat că acțiunea are loc la patru ani după evenimentele din „No Way Home”.

„Peter este acum un adult care trăiește complet singur, după ce s-a șters de bunăvoie din viețile și din amintirile celor pe care îi iubește. Luptând împotriva infracționalității într-un New York care nu-i mai cunoaște numele, el s-a dedicat în totalitate protejării orașului său – fiind Spider-Man cu normă întreagă”, afirmă descrierea oficială a noului lungmetraj.

„Însă, pe măsură ce responsabilitățile sale devin tot mai apăsătoare, presiunea declanșează o evoluție fizică surprinzătoare care îi amenință existența, în timp ce un model nou și ciudat al infracțiunilor dă naștere uneia dintre cele mai puternice amenințări cu care s-a confruntat vreodată”, încheie aceasta.

Prima parte a descrierii face referire la evenimentele din filmul precedent apărut în 2021, când fanii i-au văzut pe Tom Holland revenind în rolul lui Peter Parker și pe Zendaya în rolul lui MJ, într-o lume care aflase identitatea secretă a supereroului. Dorind ca lucrurile să revină la normal, înainte ca toată lumea să știe că el este Spider-Man, Peter îi cere ajutorul lui Doctor Strange (jucat de Benedict Cumberbatch) pentru a schimba cursul istoriei.

„Trebuie să explorăm faptul că el a decis să renunțe la identitatea de Peter Parker și să se concentreze pe a fi Spider-Man, pentru că a fi Peter Parker devenise prea dificil. Despre asta este filmul” nou, a explicat Amy Pascal, o fostă președintă a Sony Pictures Entertainment într-un interviu acordat Deadline. Pascal e de asemenea producătoarea a filmului.

Noul film „Spider-Man” face uitată „oboseala” față de producțiile cu supereroi

Revista Variety amintește că un debut de peste 300 de milioane de dolari părea și mai puțin probabil dintr-o serie de motive. Unul dintre cele mai cunoscute e că Marvel s-a confruntat după încheierea „Avengers: Endgame” și pandemia de COVID-19 cu așa-zisa „oboseală” față de filmele cu supereroi”.

Filme precum „The Marvels” și „Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (2023), precum și „Captain America: Brave New World”, „Thunderbolts”* și „The Fantastic Four: First Steps” (2025), au avut rezultate dezamăgitoare la box office. Au existat și succese, precum antemenționatul „Spider-Man: No Way Home”, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” și „Black Panther: Wakanda Forever” (2022), respectiv „Deadpool & Wolverine” (2024).

Însă era în care publicul mergea automat la cinema doar pentru că apărea o nouă aventură cu supereroi s-a încheiat automat atât pentru Marvel, cât și studioul rival DC.

„Publicul s-a săturat să vadă mereu același lucru. Există prea multe povești interconectate, iar divertismentul începe să semene cu o temă pentru acasă”, a declarat pentru Variety analistul Jeff Bock de la firma specializată în box office Exhibitor Relations.

„Brand New Day” a demonstrat încă din nou că nu există „oboseală” când vine vorba de Spider-Man. Seria cu Tom Holland în rolul principal reprezintă un caz rar în care fiecare film a depășit încasările predecesorului său la box office. Primul film, „Spider-Man: Homecoming” (2017) și-a încheiat parcursul cinematografic cu 880 de milioane de dolari la nivel mondial. „Far From Home”, continuarea sa din 2019, a ajuns la impresionanta sumă de 1,13 miliarde de dolari la nivel global. Apoi, „No Way Home” a devenit un fenomen uriaș, cu încasări de 1,9 miliarde de dolari la nivel mondial.

Tom Holland sosește la avanpremiera „Spider-Man: Brand New Day” de la Paris, FOTO: Urman Lionel Abaca Press / Profimedia

„Odiseea” lui Christopher Nolan și-a pierdut coroana la box office

Variety notează că viitorul lui Holland în rolul lui Spider-Man rămâne incert (actorul a declarat recent că există deja un plan pentru succesiunea personajului), însă este greu de imaginat că studioul va dori să renunțe la actorul în vârstă de 30 de ani după un asemenea weekend istoric.

Pentru moment, Marvel speră să continue succesul lui „Brand New Day” cu „Avengers: Doomsday”, film care va reuni mai mulți supereroi și îl va readuce pe Robert Downey Jr. nu în rolul lui Iron Man, ci în cel al antagonistului Doctor Doom. Filmul respectiv va fi lansat în cinematografe în data de 18 decembrie.

Dat fiind succesul colosal al „Brand New Day”, „Odiseea” regizorului britanic Christopher Nolan a căzut pe poziția a doua în clasamentul box office-ului. Însă succesul său a fost de asemenea peste orice așteptări, încasările lungmetrajului bazat pe „Odiseea” lui Homer ajungând la 911 de milioane de dolari după weekendul recent încheiat.

Având în vedere că a fost lansat cu mai puțin de o lună în urmă, analiștii se așteaptă ca acesta să depășească pragul de încasări de un miliard de dolari.