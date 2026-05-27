Spionajul britanic dezvăluie numărul uriaș al soldaților ruși uciși în Ucraina, plus o premieră din 2022 încoace: „Se retrag de pe câmpul de luptă”

Soldați ruși pregătiți pentru a fi trimiși pe frontul din Ucraina, fotografiați pe 20 noiembrie 2025 într-o gară din orașul Kazan, FOTO: Yegor Aleyev / Zuma Press / Profimedia Images

Aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei lansate de Vladimir Putin, acum mai bine de patru ani, potrivit unei noi estimări a serviciilor secrete britanice, scrie The Guardian.

Anne Keast-Butler, șefa agenției de informații electronice GCHQ (principala agenție britanică de supraveghere a comunicațiilor), a declarat miercuri, în primul său discurs susținut în această funcție, că forțele ruse „dau înapoi pe câmpul de luptă” din Ucraina pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022.

Ea a prezentat apoi o nouă estimare a numărului de morți din rândul rușilor, care este mult mai mare decât o estimare recentă de 352.000 de morți calculată de publicațiile independente rusești aflate în exil Meduza și Mediazona, care și-au extrapolat totalul pe baza registrelor oficiale de succesiune și deces.

Keast-Butler a spus că există „noi informații care arată că aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul conflictului”. Nu a fost furnizată o cifră exactă, dar se înțelege că estimarea se apropie de acest total, notează ziarul The Guardian.

Ucraina încearcă să crească numărul soldaților ruși uciși sau răniți grav în lupte peste capacitatea Moscovei de a recruta noi combatanți, iar asta pentru a stăvili cumva cei peste trei ani de pierderi lente de teritoriu în estul țării.

Numărul pierderilor umane în rândul rușilor – morți și răniți – a fost estimat de către țările occidentale ridicându-se la aproximativ 30.000 pe lună în aprilie. Luna aceasta, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că, dintre aceștia, între 15.000 și 20.000 sunt uciși în fiecare lună.

Rata foarte ridicată a victimelor pe front reflectă încercările continue ale Rusiei de a cuceri regiunea Donbas din estul Ucrainei, așa cum a cerut președintele Vladimir Putin. Cifrele exacte privind recrutările sunt greu de obținut, însă economistul Janis Kluge estimează că Rusia recrutează între 800 și 1.000 de persoane pe zi, adică între 25.000 și 31.000 pe lună, mai notează The Guardian.