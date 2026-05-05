Spital din București, rămas fără curent electric după ce un muncitor a tăiat un cablu din greșeală

Spitalul CF2 din București a rămas, marți în jurul prânzului, fără curent electric. Spitalul funcționează în acest moment cu ajutorul generatorului, care asigură curent electric în „punctele cheie”, spune managerul Diana Mihaela Ciuc, contactată de HotNews.

Sala de operație și incubatoarele funcționează cu ajutorul generatorului, însă spitalul a fost nevoit să limiteze internările, având în vedere că nici calculatoarele nu merg.

„Sigur că mă afectează și pe mine în birou că nu am lumină. Dar pacienții nu au fost afectați. Pentru punctele cheie din spital funcționează generatorul”, a explicat managerul spitalului.

Reprezentanții spitalului au primit asigurări că se lucrează în acest moment la remedierea avariei și că toate circuitele electrice vor fi refăcute în cursul zilei de astăzi.

Potrivit informațiilor primite de managerul Diana Mihaela Ciuc de la furnizorul de energie electrică, cauza ar putea fi greșeala unui muncitor care a tăiat un cablu: „În exteriorul spitalului se fac lucrări, iar cineva din echipa firmei care lucrează la metrou a rupt un cablu. Se pare că cineva a tăiat un cablu mare.”