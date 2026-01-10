Spitale copleșite de numărul mare de pacienți în Iran, unde protestele împotriva regimului continuă

În Iran, unde protestele antiguvernamentale au intrat în a 14-a zi, două cadre medicale de la două spitale au declarat pentru BBC că unitățile lor sanitare sunt copleșite de numărul răniților.

Un medic a dezvăluit că un spital oftalmologic din Teheran a intrat în stare de criză. În plus, un cadru medical dintr-un alt spital a spus că unitatea sanitară nu are suficienți chirurgi pentru a face față afluxului de pacienți.

Protestele din Iran au izbucnit în 28 decembrie și s-au concentrat inițial pe economie, însă între timp s-au extins, iar acum includ sloganuri care vizează autoritățile în mod direct. Vineri, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a spus că autoritățile nu vor da înapoi, acuzându-i pe protestatari că acționează în numele grupurilor de opoziție care au plecat din țară și al Statelor Unite. Un procuror a amenințat că vor fi date pedepse cu moartea, potrivit Reuters.

De la începutul protestelor au murit cel puțin 51 de protestatari, printre care șapte copii, și 21 de membri ai forțelor de securitate, potrivit organizației neguvernamentale HRANA, cu sediul în SUA. Au fost arestate peste 2.311 persoane, conform ONG-ului.

Organizaților internaționale de presă le este interzis să relateze din interiorul Iranului, iar în țară accesul la internet este blocat aproape complet de joi, astfel că obținerea și verificarea informațiilor sunt dificile.

Aflux mare de pacienți în două spitale

Un medic din Iran, care a contactat BBC prin intermediul Starlink, a declarat că Spitalul Farabi, principalul centru oftalmologic din Teheran, a intrat în stare de criză, serviciile de urgență fiind suprasolicitate.

Potrivit medicului, internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgente au fost suspendate și a fost chemat personal pentru a trata urgențe.

BBC a obținut, de asemenea, o înregistrare video și un mesaj audio de joi de la un cadru medical dintr-un spital aflat în Shiraz, oraș situat în sud-vestul Iranului. Acesta spunea că la unitate sanitară sunt aduse persoane rănite într-un număr mare, iar spitalul nu are suficienți chirurgi pentru a face față afluxului. El susținea că multe dintre victime aveau răni provocate de gloanțe la cap și la ochi.