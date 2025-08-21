Spitalele vor putea organiza caravane mobile pentru comunitățile izolate, anunță ministrul Rogobete. Ce servicii medicale vor putea oferi

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, într-o postare pe Facebook, că spitalele vor avea pe viitor posibilitatea să organizeze caravane medicale mobile care să ofere servicii medicale comunităților izolate, servicii care vor putea fi decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„În România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale. Comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aștepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic și tratamente întârziate”, a scris Alexandru Rogobete.

El a menționat că sunt medici care au mers în comunitățile izolate în astfel de caravane, lucru care s-a dovedit un model de bună practică, prin care au fost ajutați mulți oameni cu acces dificil la serviciile de sănătate.

„Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acțiuni. De acum înainte, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu”, a anunțat ministrul Sănătății.

Astfel, medicii specialiști vor putea acorda asistență medicală mobilă în baza unor contracte încheiate între spitale și casele de asigurări de sănătatate prin care vor fi decontate servicii medicale de spitalizare de zi, consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, precum și investigații paraclinice din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru.

„În acest weekend, are loc chiar o astfel de acțiune la Mănăstirea Oașa, unde o echipă de medici din Timișoara consultă oamenii din zonă. Mulțumesc domnului profesor Dorel Săndesc, care de peste 5 ani organizează și coordonează aceste caravane medicale, pentru inspirația și exemplul pe care îl oferă. Am participat de multe ori la astfel de activități și pot spune că îmi este dor de acele momente. Ele mi-au arătat cât de mult contează apropierea de oameni”, a conchis Rogobete.