Sari direct la conținut
Articol susținut de Endurance RO-Index

Sportul de masă, noul stil de viață! Aproape jumătate dintre românii care participă la  competiții sportive o fac pentru sănătatea lor 

  • Smile Media
Sportul de masă, noul stil de viață! Aproape jumătate dintre românii care participă la  competiții sportive o fac pentru sănătatea lor 
Endurance RO-Index

Alergarea, ciclismul și triatlonul nu mai sunt doar probe sportive, ci adevărate stiluri de viață  pentru mii de români. Potrivit celui mai recent sondaj Endurance RO-Index, competițiile  sportive de masă au devenit un fenomen social, cu impact atât asupra sănătății, cât și asupra  economiei. 

Pentru mulți participanți, competițiile sportive nu sunt „insule” temporare, evenimente care  ocupă 2-3 ore în calendarul lor, ci implică frecvent un program de antrenament, o disciplină  în mișcare, în alimentație, somn sau chiar analize medicale.  

De ce participă românii la competiții sportive 

Pentru 61% dintre participanți, sportul de anduranță este o alegere de lifestyle, iar sănătatea  este motivul principal pentru aproape jumătate (46%). Atmosfera de la evenimente și  comunitatea creată în jurul acestor competiții sunt alte elemente care motivează concurenții. 

Deși considerate sporturi individuale, alergarea, ciclismul și triatlonul aduc oamenii  împreună: 49% dintre participanți s-au înscris împreună cu prieteni, 22% cu partenerul de  viață și 17% alături de copii. Doar 33% au venit la evenimente singuri. 

De remarcat este și segmentul de vârstă interesat de astfel de evenimente. Conform  sondajului, aproximativ 4 din 10 participanți au între 35 și 44 de ani. 

Alergarea rămâne pe primul loc 

În 2024, alergarea a atras 80,5% dintre respondenți, fiind de departe sportul cu cea mai mare  participare. Concursurile de ciclism au atras 25% dintre sportivi, iar triatlonul 7%. 

Jumătate dintre alergători au luat startul la cel puțin 5 competiții într-un singur an. Între  competitorii la alergare, concursurile de șosea au atras 86%, cele montane (de trail) 62%, iar  45% au combinat probele de șosea cu cele montane. În plus, aproape unul din cinci a  participat și la evenimente internaționale. 

Situația este similară și pentru cicliști: 43% au participat la cel puțin 5 evenimente, dar cei  mai mulți au ales cursele de mountain bike (79%), evenimentele de șosea fiind preferate de  49% dintre participanți.  

În cazul triatloniștilor, probele olimpice (45%) și de sprint (39%) au fost cele mai populare.  În concursuri de tip Ironman au concurat aproape 12% dintre triatloniștii participanți la  cercetare, 18% optând pentru competiții în afara țării. 

Comunități și influenceri sportivi 

Nu lipsesc nici sursele de inspirație: alergătorii și cicliștii urmăresc atât influenceri locali, cât  și comunități internaționale.  

Alex Corneschi este cel mai urmărit „influencer persona” în mediul online, pentru sfaturi  legate de antrenamente, echipamente sau competiții, iar Runners Club este cea mai apreciată  comunitate locală. La nivel global, platforma Global Cycling Network a devenit reper pentru  iubitorii de ciclism, iată că și în România. 

„Faptul că sunt nominalizat ca cel mai urmărit influencer persona în mediul online pe sport  din România nu este doar o recunoaștere personală, ci o dovadă a puterii comunității pe care  sportul o creează. Pentru mine, alergarea și sportul în general nu sunt doar performanță, ci un  mod de a trăi, de a învăța și de a inspira.  

Cred cu tărie că fiecare kilometru parcurs, fiecare cursă și fiecare antrenament ne apropie nu  doar de obiectivele noastre, ci și unii de alții. Sportul înseamnă mai mult decât rezultate – înseamnă disciplină, sănătate, prietenii și povești care rămân cu noi pentru totdeauna”, a  declarat Alex Corneschi. 

Investiția în pasiune 

Participarea la competiții presupune și un efort financiar. Aproape jumătate dintre alergători  (47%) au cheltuit în 2024 între 200 și 1.000 de lei pe taxe de participare pentru aceste  evenimente. Circa 20% au plătit sub 200 de lei și circa 20% au cumulat sume totale între  1.000 și 2.000 de lei. 

Pentru majoritatea (87%), aceste costuri au fost suportate din propriul buzunar, un procent  încă mic beneficiind de sprijin din partea unei firme (9%) sau a unui club (1%). 

*Endurance RO-Index are la bază un sondaj realizat pe concurenții care au participat în  anul precedent la competiții de alergare, ciclism sau triatlon. Ediția din 2025 a evaluat  evenimentele de amatori din 2024.  

Sondajul a fost realizat online pe 1.110 respondenți de peste 15 ani, cu sprijinul  organizatorilor de evenimente sportive, parteneri în acest demers.  

Articol susținut de Endurance RO-Index

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro