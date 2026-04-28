„Sportul m-a învățat că progresul real nu este spectaculos, ci repetitiv.” Interviu cu sportiva ANCA BUCUR, Miss Fitness Universe

Anca Bucur este una dintre cele mai importante sportive de fitness din lume și un nume care a pus România pe harta competițiilor internaționale de profil. Deținătoare a mai multor titluri de Miss Fitness Universe, Anca s-a remarcat printr-o combinație de rezistență, putere de muncă, estetică, disciplină și consistență pe termen lung.

Parcursul ei a început în gimnastica aerobică de performanță, unde a făcut parte din lotul național și a participat la competiții internaționale, o experiență intensă care i-a construit baza fizică și mentală pentru succesul ulterior în fitness.

Dincolo de scenă, Anca este antrenor și promotor activ al unui stil de viață echilibrat. Prin conținutul pe care îl creează în mediul digital, transmite nu doar rezultate, ci și procesul din spatele acestora. Ea inspiră o comunitate tot mai mare de oameni să investească în sănătatea lor fizică și mentală, să nu își pună limite și să facă față unui stil de viață cât mai activ.

Astăzi, rolul ei merge dincolo de performanță: este mamă, mentor și un exemplu de adaptare și echilibru între viața personală și pasiunea pentru mișcare.

Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru fitness și ce te-a motivat să mergi atât de departe?

Pasiunea pentru fitness a venit natural, ca o continuare a anilor petrecuți în gimnastica aerobică. Sportul a făcut parte din viața mea de mică, iar tranziția către fitness a fost, într-un fel, o extensie a ceea ce deja construisem. Motivația nu a fost niciodată doar despre rezultate, ci despre dorința de a vedea până unde pot ajunge atunci când mă dedic complet unui obiectiv. Pentru mine, performanța înseamnă constanță, nu momente izolate, iar progresul vine din lucruri mici, repetate zilnic.

Fitnessul de performanță cere constanță pe termen lung. Cum ți-ai menținut motivația?

Motivația nu a fost mereu la același nivel, dar disciplina a fost constantă. Am învățat să mă bazez pe rutină și pe obiective clare. Faptul că știam că această perioadă este limitată în timp m-a ajutat să rămân concentrată și să dau tot ce am mai bun în fiecare etapă. Când conștientizezi că ai un timp limitat să faci ceva extraordinar, începi să tratezi fiecare zi altfel.

Cum ți-ai construit mentalitatea de campion?

Mentalitatea am construit-o în timp, prin experiențe, eșecuri și mici victorii zilnice. Sportul m-a învățat că progresul real nu este spectaculos, ci repetitiv. Am învățat să am răbdare, să rămân consecventă și să am încredere în proces, chiar și atunci când rezultatele nu apar imediat. Cred că adevărata forță vine din capacitatea de a merge mai departe, chiar și când e greu.

Care a fost cel mai challenging moment din parcursul tău?

Au existat mai multe momente dificile, dar cele mai provocatoare au fost cele în care oboseala fizică și presiunea mentală se acumulau. Mai ales în perioada în care am practicat gimnastică, dorul de casă era foarte prezent și intens. În acele perioade, m-a ajutat să mă întorc la „de ce-ul” meu inițial și să îmi amintesc cât de mult îmi doresc să ajung o mare campioană.

Ce înseamnă pentru tine „rezistent ca un Titan”?

Pentru mine, nu înseamnă să fii invincibil. Înseamnă să cazi și să te ridici de fiecare dată. „Rezistent ca un Titan” este despre consecvență în zilele obișnuite, nu doar în momentele spectaculoase. Este despre a continua chiar și atunci când nu te vede nimeni, când nu există aplauze. În viața mea de zi cu zi, asta se traduce prin disciplină, dar și prin echilibru. Nu mai este despre extrem, ci despre durabilitate.

Ai folosit un telefon din seria REDMI Note 15. Cum te-a susținut în momentele cheie din activitatea ta?

Telefonul este un instrument esențial în ritmul meu zilnic. Îl folosesc pentru organizare, pentru comunicarea cu oamenii cu care lucrez, dar și pentru a documenta procesul din spatele antrenamentelor. Pentru mine, nu este doar despre conținut, ci despre a surprinde realitatea, exact așa cum este ea. REDMI Note 15 Pro+ 5G are o cameră bună, baterie mare, e construit zdravăn cât să reziste și la zilele cu antrenamente, și la cele mai liniștite, în familie. Bonus, are și un design care arată premium.

Cum te ajută tehnologia să rămâi conectată și organizată?

Tehnologia îmi oferă claritate într-un program aglomerat. Faptul că pot avea totul organizat într-un singur loc, de la planificare la comunicare, îmi permite să rămân concentrată pe ceea ce contează pentru mine cu adevărat. În același timp, mă ajută să rămân conectată cu comunitatea mea, indiferent unde mă aflu. E important să pot conta pe o cameră a telefonului foarte detaliată și pe o baterie care rezistă.

Ai avut situații în care echipamentul sau tehnologia te-au încetinit?

Da, și sunt momente în care devine frustrant, mai ales când ești deja sub presiune. Pentru mine, partenerul ideal în tehnologie nu trebuie să iasă în evidență, ci să funcționeze impecabil, să îmi ofere siguranța unei baterii care ține ritmul cu toate proiectele mele, să nu îmi fac griji dacă cumva scap telefonul din mână, în apă sau praf. De asemenea, am nevoie de un device care îmi permite să filmez conținut de calitate, chiar și în mișcare, așa cum este REDMI Note 15 Pro+ 5G, care mă ajută enorm cu stabilizarea, mai ales când am filmat din mers, iar rezultatul e suficient de bun încât să nu mai depind de echipamente extra pentru lucruri simple.

Seria REDMI Note 15 este disponibilă la ofertă în cadrul XFF până pe 30 aprilie. Descoperă toate modelele seriei aflate în promoție pe acest link: https://www.mi.com/ro/event/offer-exclusive-deals/

