Spotul de 30 de secunde prin care democrații și candidatul musulman Abdul El-Sayed au răspuns atacurilor lui Trump și ale republicanilor

Abdul El-Sayed, candidatul democrat pentru Senat în statul Michigan, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu noi atacuri din partea republicanilor, cât și cu întrebări insistente despre familia sa.

Dacă va câștiga la alegerile din 3 noiembrie, Abdul El-Sayed va deveni primul senator musulman din SUA.

Doctorul Abdul El-Sayed, 41 de ani, născut și crescut în Michigan, este musulman. El a vorbit în repetate rânduri în public despre trecutul său și are un spot de 30 de secunde în care apare alături de bunicii lui.

Clipul electoral l-a publicat în luna august pe conturile sale de pe rețelele de socializare, dar acum, cu o săptămână înainte de scrutin a redevenit viral. Videoclipul începe sobru cu o femeie în vârstă care privește spre cameră și întreabă: „De unde a apărut Abdul El-Sayed?”.

Imediat, scena se umple de entuziasm. Femeia apare lângă un bărbat, se țin strâns de mână și răspund la unison: „De aici!”. Sunt Judy și Jan, bunicii vitregi ai lui Abdul El-Sayed.

„Noi suntem bunicii lui. Noi l-am crescut. A devenit doctor, a vrut mereu să ajute oamenii. Ne cumpără alimente în fiecare săptămână, așa că știe exact cât costă lucrurile. Noi îl iubim, îl veți iubi și voi!”, este mesajul transmis de cei doi, în timp ce pe fundal relează imagini din copilăria lui Sayed.

În scena finală, apare și Abdul El-Sayed, care transmite, cum este regula în spoturile electorale americane: „Susțin cu mândrie acest mesaj din partea bunicilor mei”,

Pe pagina de Facebook a lui Abdul El-Sayed, postarea a strâns peste 260.000 de aprecieri și mii de distribuiri. Pe TikTok, clipul are peste 1 milion de vizualizări.

Cum l-au atacat republicanii și Trump pe Abdul El-Sayed

În prezent, Abdul El-Sayed se confruntă atât cu atacuri virulente, cât și cu întrebări insistente referitoare la membrii familiei sale – în special la mama sa și la o soră vitregă –, vizând declarații făcute de acestea în trecut și parcursul lor personal, notează The New York Times.

Republicanii au insistat ca aceste chestiuni să devină o temă centrală în ultimele zile ale unei curse electorale pentru Senat, al cărei rezultat ar putea decide cine va deține controlul asupra acestei camere a legislativului.

Contracandidatul său republican, fostul membru al Camerei Reprezentanților Mike Rogers, a făcut referire la mama lui El-Sayed în timpul primei lor dezbateri, încercând să stabilească o legătură între aceasta și Al-Qaeda.

Președintele Donald Trump a ironizat pronunția numelui doctorului El-Sayed și a început să i se adreseze folosindu-i al doilea prenume, Mohamed.

„Mohammed El-Sayed este un candidat groaznic pentru „Dumocrați”. În timp ce contracandidatul său, Mike Rogers, este unul extrem de bun, Mohammed se întoarce la vremurile Jihadului”, a scris Trump, pe 8 octombrie, pe Truth Social.

Totodată, materialele publicitare ale republicanilor au sugerat că doctorul El-Sayed ar avea legături cu grupări teroriste sau cu Frăția Musulmană, mișcarea politică islamistă.

Cum a ripostat Abdul El-Sayed

El-Sayed s-a prezentat drept unul dintre liderii mișcării din cadrul Partidului Democrat care se îndepărtează de sprijinul acordat Israelului, susținând că acest aliat de lungă durată al Statelor Unite nu ar trebui să existe ca stat explicit evreiesc și solicitând încetarea sprijinului militar american acordat acestuia.

El-Sayed a făcut apel la alegătorii care nu sunt musulmani să îl vadă ca pe o persoană credincioasă, a cărei experiență reflectă istoria pluralismului religios al Americii.

„Mulți oameni se întreabă dacă pot sau nu să câștig această cursă electorală din cauza numelui meu”, a spus el în timpul unui discurs ținut luna aceasta în Cadillac, Michigan.

„Am fost un tip pe nume Abdul Mohamed El-Sayed în Michigan aproape toată viața mea. Aș spune că mă descurc destul de bine cu numele de Abdul în Michigan”, a spus el.