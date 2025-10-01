„Spunem nu unei zile de lucru de 13 ore”. Grevă generală în Grecia miercuri

Trenurile, feriboturile și taxiurile din Grecia s-au oprit miercuri și sunt așteptate proteste în capitala Atena, în cadrul unei greve generale de o zi împotriva măririi numărului de ore pe care le poate avea o zi de muncă, transmite Reuters.

Acțiunea a fost organizată de cele mai mari sindicate private și publice din Grecia pentru a protesta împotriva planului guvernului de a extinde limita maximă de 13 ore pe zi, aplicabilă în prezent lucrătorilor cu două locuri de muncă, și la lucrătorii cu un singur loc de muncă.

Se preconizează că această reglementare va fi adoptată în octombrie, a declarat un oficial al Ministerului Muncii.

Sindicatele afirmă că aceasta va crește presiunea asupra lucrătorilor din Grecia, care însă se resimte după criza datoriilor din perioada 2009-2018, care a dus la reducerea salariilor și pensiilor și la creșterea șomajului.

Deși economia Greciei se redresează și nivelul de trai s-a îmbunătățit după o serie de creșteri salariale, grecii rămân în urma celorlalți europeni în ceea ce privește puterea de cumpărare, din cauza creșterii costurilor locuințelor și alimentelor.

„Spunem nu unei zile de lucru de 13 ore. Timpul de lucru nu este o marfă. Este viața noastră”, a declarat sindicatul GSEE, care reprezintă aproximativ 2,5 milioane de lucrători din sectorul privat, într-o declarație înaintea grevei.

Se așteaptă ca protestatarii să se adune în centrul Atenei în cursul dimineții.

Guvernul afirmă că reforma se va aplica doar pentru maximum 37 de zile pe an, va oferi lucrătorilor șansa de a obține 40 % din plata orelor suplimentare și că vine în urma cererilor angajatorilor și lucrătorilor pentru o piață a muncii mai flexibilă.

Atenționare de la MAE român

Ministerul Afacerilor Externe i-a atenționat pe românii care călătoresc în Republica Elenă că s-ar putea înregistra perturbări semnificative în domeniul transporturilor, în contextul grevei generale anunțate pentru miercuri.

Pe 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, a fost anunțată declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, la nivelul întregii țări, pentru o perioadă de 24 de ore.

‘În acest context, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian. Pentru detalii legate de eventualele anulări sau întârzieri ale mijloacelor de transport în comun din data de 1 octombrie 2025, MAE recomandă cetățenilor români să verifice orarul de funcționare a acestora pe website-urile oficiale ale companiilor de transport’, a transmis luni Ministerul Afacerilor Externe.

În ceea ce privește transportul aerian, cetățenii români afectați sunt sfătuiți să se informeze din timp cu privire la programul de zbor și să mențină legătura cu companiile aeriene și agențiile de turism pentru a primi detalii cu privire la posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Cetățenii români interesați pot consulta paginile web ale aeroporturilor.

Totodată, este de așteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special sănătate, învățământ și servicii publice, a mai transmis MAE luni.