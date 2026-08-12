SRI a dat fără licitație 400.000 de euro unei firme într-un proiect. În partea a doua a proiectului s-a schimbat firma, dar a rămas aceeași familie

400.000 de euro a plătit SRI către o firmă din Constanța pentru găsirea și închirierea sălilor hotelurilor din țară, unde s-au ținut cursurile din primul proiect Previsio: în care profesorii sunt puși să identifice elevii care ar putea deveni teroriști. Firma Soft 92 SRL este o firmă de software la bază, care desfășoară și activități ale agențiilor de turism. A fost singura companie care a depus o ofertă, scrie siteul de investigații Snoop.

În proiectul Previsio 2, SRI a atribuit un contract către o altă firmă. Dar era deținută de aceeași familie care administrează Soft 92 SRL.

Unul dintre hotelurile contractate de Soft 92 SRL, în primul proiect Previsio, a fost cel al lui Ion Dumitrache, fostul șef al Organizației Municipale PSD Constanța.

1.180 de profesori, consilieri școlari și directori din țară, din peste 500 de licee și școli gimnaziale, au participat la cursuri ținute de experți SRI în mai multe hoteluri din țară, conform Snoop.

Formarea a avut loc în cadrul proiectului „Previsio – Prevenirea radicalizării și a extremismului violent în sistemul de învățământ preuniversitar”. Profesorii au învățat să identifice și să raporteze elevii care ar putea comite acțiuni teroriste islamiste ori violențe în numele unei ideologii extremiste.

Snoop a întrebat inspectoratele școlare dacă profesorii vor raporta la SRI, având în vedere că în România posibilele infracțiuni se raportează la poliție și sunt investigate de procurori, nu de serviciile secrete. Conform răspunsurilor, unele inspectorate au răspuns că profesorii vor „raporta la SRI”.

Snoop a publicat miercuri al doilea articol, referitor la firma care a asigurat serviciile organizatorice ale proiectul.

Bugetul total al primului program Previsio a fost de aproape un milion de euro.

850.000 de euro, bani europeni prin Programul Național de Securitate Internă 2021-2027, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

95.000 euro de la bugetul de stat.

Achiziție prin procedură proprie pentru mese, cazare și găsirea locațiilor

Cursurile primului Previsio au avut loc în hoteluri din mai multe orașe din țară, printre care Constanța, București, Bistrița, Cluj, Focșani, Slatina, Giurgiu.

O unitate militară SRI a achiziționat serviciile de masă, cazare, închirierea și amenajarea sălilor de evenimente. Achiziția nu s-a făcut printr-o procedură clasică și publicare în SEAP, ci printr-o procedură proprie, permisă de lege.

Anunțul de participare a fost publicat pe site-ul SRI pe 26 noiembrie 2024, conform unui răspuns transmis de Serviciu pentru Snoop. Termenul limită pentru primirea ofertelor era 3 decembrie. Firmele au avut la dispoziție șase zile lucrătoare să afle despre proiect și să depună o ofertă.

A existat una singură, cea din partea firmei Soft 92 SRL. După încheierea procedurii de achiziție, SRI a atribuit șapte contracte către această firmă, în valoare totală de aproape 400.000 de euro cu TVA, conform răspunsului SRI la solicitarea Snoop.

Suma reprezintă 42% din bugetul total al proiectului. Detalii despre firmă în Snoop.