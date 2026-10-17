Stare de alertă în Franța: Zeci de mii de oameni ies azi în 500 de proteste împotriva costului vieții / Autoritățile se tem de violențe

Elevii, sindicaliștii și membrii mișcării „Vestele Galbene” ies sâmbătă în stradă în toată Franța pentru a protesta împotriva prețurilor ridicate, a crizei costului vieții și a condițiilor din școli. Autoritățile se tem de tulburări și avertizează că există un risc de violențe.

Guvernul francez și forțele de securitate sunt în alertă maximă din cauza manifestațiilor anunțate sâmbătă. Sunt planificate 500 de acțiuni în toată țara și aproximativ 90 de proteste, a declarat o sursă din Ministerul de Interne al Franței, potrivit Euronews.com.

Mobilizarea vine după patru săptămâni de proteste studențești. Primele acțiuni au început în liceele din suburbiile Parisului, din cauza absențelor profesorilor și a dotărilor învechite.

Manifestațiile s-au extins la nivel național din cauza crizei costului vieții. Oamenii protestează față de scumpiri, în condițiile în care prețul benzinei a ajuns la 2,20 euro litrul, scrie Reuters.

„Va fi o zi de haos pentru Franța”

Autoritățile anticipează posibile acte de violență în Paris și în alte orașe mari. O sursă din Ministerul de Interne a avertizat că blocarea rutelor de transport și a infrastructurii nu va fi tolerată.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a declarat că mișcarea elevilor se transformă într-un „val de violență urbană”, în timp ce liderul opoziției, Jordan Bardella, a afirmat că sâmbătă „va fi o zi de haos pentru Franța”.

Autoritățile acuză formațiunea de extremă stânga „Franța Neînfrântă” că a inflamat protestele, iar liderul acesteia, Jean-Luc Mélenchon, și-a îndemnat susținătorii să se opună brutalității poliției, precizând ulterior că susține metodele pașnice.

Sute de răniți și anchete de brutalitate

Protestele și manifestațiile studențești din ultimele săptămâni au provocat sute de răniți. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a declarat că 937 de polițiști și jandarmi au fost răniți de la începutul acțiunilor. De asemenea, au fost răniți 248 de elevi și 149 de membri ai personalului didactic.

Autoritățile investighează acțiunile poliției din timpul acestor manifestații. Au fost deschise 36 de anchete privind cazuri de presupusă brutalitate. Printre acestea se află un adolescent de 14 ani care și-a pierdut mâna din cauza unei grenade paralizante și un elev de 15 ani rămas fără un ochi din cauza unui glonț de cauciuc.

Deși utilizarea acestor arme a fost suspendată, ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că utilizarea grenadelor paralizante va fi permisă sâmbătă în caz de violențe urbane grave.

În urma evenimentelor de până acum, sindicatul Alianța Poliției Naționale a anunțat că va depune o plângere împotriva statului pentru „punerea în pericol a vieții altora”. Organizația denunță faptul că polițiștii au primit „ordine contradictorii” și au fost expuși violenței pe parcursul protestelor din licee.

Apel la calm

Protestele au loc într-un moment dificil pentru Franța, scrie Euronews. Președintele Emmanuel Macron intră în ultima etapă a mandatului său, lăsând în urmă un electorat polarizat și o situație politică internă fragmentată.

Guvernul se confruntă cu o criză majoră a datoriei publice, în timp ce încearcă să adopte un buget care conține măsuri de austeritate într-un parlament fără majoritate. Situația a dus costurile împrumuturilor la cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.

Președintele Emmanuel Macron a făcut un apel public. Acesta a declarat vineri că, deși dreptul la protest „este pe deplin respectat”, acesta „trebuie să fie însoțit de respect față de oameni și proprietate”. Președintele a adăugat: „De aceea fac apel la calm și respect: aceste drepturi trebuie păstrate”.