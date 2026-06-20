Starea de urgență, declarată într-o țară sud-americană cu circulația paralizată de 50 de zile. Președintele pregătește intervenția armatei

Criza din Bolivia s-a agravat sâmbătă, când președintele Rodrigo Paz a declarat starea de urgență, ceea ce permite mobilizarea armatei pentru a elimina blocajele rutiere și a restabili ordinea, după ce protestele au paralizat economia în ultimele 50 de zile, transmite Reuters.

Declararea stării de urgență îi oferă lui Paz instrumente constituționale mai ample pentru restabilirea ordinii, precum trimiterea forțelor armate pentru a elimina blocajele.

Deși ordinul intră în vigoare imediat, președintele trebuie să notifice Congresul cu privire la starea de urgență în termen de 24 de ore de la emiterea decretului, iar acesta are apoi la dispoziție până la 72 de ore pentru a aproba sau respinge măsura.

Grupurile de protestatari, multe dintre ele aliate fostului președinte de stânga Evo Morales, au blocat drumuri cheie, blocând camioanele și împiedicând aprovizionarea cu alimente, combustibil și medicamente în multe zone, inclusiv în La Paz.

Cum a ajuns în criză Bolivia

Conflictul a izbucnit după ce Paz a eliminat brusc subvențiile pentru combustibil ce erau de mult în vigoare, în încercarea de a reduce deficitul, pe fondul agravării crizei dolarului și al negocierilor cu Fondul Monetar Internațional.

În ciuda măsurilor ulterioare de stabilizare a prețurilor la combustibil și de anulare a reformelor funciare nepopulare, protestele s-au intensificat, transformându-se într-o nemulțumire generalizată, sindicatele cerând creșteri salariale, rezolvarea penuriei de combustibil și de dolari, precum și demisia lui Paz.

Anunțul de sâmbătă lui Paz a venit într-un mesaj transmis în direct către națiune la doar câteva ore după ce a dezvăluit un acord încheiat vineri cu principalul sindicat, Confederația Muncitorilor din Bolivia (COB), care viza atenuarea tensiunilor.

Președintele Paz îi amenință pe protestatari

Cu toate acestea, multe drumuri care leagă principalul centru de producție al acestei țări sud-americane se află sub controlul asociațiilor rurale aliniate cu Morales, care nu au participat la negocieri și continuă să protesteze în special în zona Cochabamba.

Paz a afirmat că, după săptămâni de violențe și blocaje, criza s-a transformat într-o încercare organizată de a destabiliza democrația.

El a spus că starea de urgență are ca scop restabilirea ordinii, protejarea cetățenilor și asigurarea fluxului de bunuri esențiale, avertizând în același timp că cei care continuă să provoace perturbări se vor confrunta cu consecințe legale.

„Aceasta nu este o stare de urgență menită să restricționeze viața oamenilor… Este o stare de urgență menită să redea libertatea poporului, să elibereze Bolivia de cei care folosesc conflictul politic pentru a bloca drumurile și a face rău populației”, a spus Paz.