StartUp Coach: Slide-ul cu runda de finanțare – finalul care face sau strică tot deck-ul

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Ai parcurs tot drumul. Ai formulat o problemă clară și dureroasă. Ai propus o soluție care nu e incrementală. Ai explicat cum faci bani, cu cine te lupți în piață și de ce nu poți fi copiat. Ai arătat că echipa ta e cea mai potrivită pentru exact acest startup. Toată această construcție narativă a dus spre un singur moment: slide-ul în care ceri bani.

Acesta e probabil slide-ul cel mai simplu ca structură din tot deck-ul. Și totuși, mulți fondatori îl ratează — fie prin lipsă de claritate, fie prin lipsă de curaj, fie pur și simplu prin omiterea unor informații esențiale.

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Articol susținut de Early Game Ventures