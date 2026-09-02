Startup-urile de tehnologie din România mai pot aplica până pe 4 septembrie la competiția Tech Catalyst

Startup-urile românești din logistică, AI, fintech, foodtech și sustenabilitate mai pot aplica până pe 4 septembrie la Tech Catalyst 2026, competiția lansată de Glovo pentru soluții urbane scalabile, desfășurată în parteneriat cu Citi Cluster, ROStartup, Asociația Municipiilor din România și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Aflată la cea de-a doua ediție în România, competiția Tech Catalyst este dedicată startup-urilor deja lansate pe piață, care au un produs sau serviciu validat, generează venituri, dispun de o echipă consolidată (aproximativ 5–50 de angajați) și se află în etape de maturitate precum Late Seed sau Series A. Sunt vizate proiecte care pot contribui la dezvoltarea orașelor prin tehnologie, servicii mai eficiente sau modele de business cu aplicabilitate urbană.

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Articol susținut de Glovo