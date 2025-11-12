StartupCafe.ro: Business CheckIn. Doi tineri publicitari au lansat„Prinde-mă-n cadru”, afacerea care readuce farmecul fotografiilor vintage în era digitală

Doi tineri pasionați de comunicare și publicitate au transformat nostalgia anilor ’90 într-un business creativ. Daniel Mîndru și Ramona Tătaru au fondat „Prinde-mă-n cadru”, un serviciu de închiriere de aparate foto pe film pentru evenimente, care readuce farmecul fotografiilor vintage în era digitală. Ideea, născută dintr-o simplă pasiune pentru aparatele vechi și dintr-o serie de cadre ratate, a crescut rapid într-un concept original de captare a momentelor autentice, fără filtre sau editări. După doar câteva luni de la înființare, cei doi antreprenori își propun să extindă proiectul, mizând pe promovarea online, participarea la târguri de nunți și, pe viitor, introducerea serviciilor video vintage pe casete VHS.

Pentru a-și transforma ideea într-un business legal și funcțional, Daniel și Ramona au apelat la BT Stup. Aici au găsit sprijin pentru înființarea SRL-ului, obținerea semnăturii digitale, punerea în aplicare a sistemului de facturare și conectarea cu servicii de livrare.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de BT Stup