StartupCafe.ro: Business CheckIn. Povestea Dream&Act, școala românească ce dă curaj pe scenă și în afaceri

Irina Beșcucă (foto), co-fondatoare a școlii Dream&Act, a construit în ultimii 12 ani, alături de echipă, un spațiu în care tehnicile folosite în actorie devin instrumente pentru cei care vor să vorbească mai liber în public și să-și gestioneze emoțiile cu mai multă încredere. Sub îndrumarea Irinei și a colegilor săi, frica de scenă se transformă în curaj prin exerciții ludice, improvizație și metode practice, aplicate atât în cursuri pentru persoane fizice, cât și în training-uri și team building-uri pentru companii.

Pentru a duce afacerea la nivelul următor, echipa Dream&Act a apelat la o finanțare de la BT Mic, o decizie care s-a dovedit esențială pentru extinderea echipei și dezvoltarea zonei de traininguri pentru companii.

