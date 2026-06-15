Starul din „Last of us”, omagiu emoționant pentru socrul său român: „A fost legendar. Mi-a fost tată în multe feluri”

Actorul american Gabriel Luna a publicat luni un mesaj emoționant după moartea socrului său român, Dan Ciceu, care s-a stins din viață pe 28 mai.

Gabriel Luna, cunoscut pentru rolurile din serialul „The Last of Us” și filmul „Terminator: Dark Fate”, este căsătorit, din 2011, cu actrița de origine română Smaranda Luna.

Actorii Smaranda și Gabriel Luna. Sursă foto: SUMO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

El a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu tatăl soției sale, într-o postare amplă pe Instagram, pe care l-a descris drept „un munte de om” cu „o inimă bună și aventuroasă”.

„Am avut norocul să intru în familia lui și să îi simt dragostea din momentul în care l-am cunoscut, acum 17 ani. Tatăl meu a murit înainte să mă nasc, iar Dan a umplut acel gol în multe feluri”, a scris Gabriel Luna în mesajul însoțit de mai multe poze cu cei doi.

Actorul și-a amintit serile petrecute împreună, la un pahar de vin, discutând despre muzica rock and roll, dar și experiențele pe care le-au trăit de-a lungul anilor.

„Am văzut împreună concerte Bob Dylan și Deep Purple. Am plutit împreună în Marea Neagră. Venea la petreceri cu mine și prietenii mei, iar la final era înconjurat de oameni care îi ascultau poveștile, pentru că era cea mai interesantă persoană de acolo”, a povestit actorul.

Situația inedită de la nuntă

Luna a vorbit și despre satisfacția pe care o simțea atunci când îl invita pe socrul său să îi fie alături la filmări și turnee de promovare în Europa.

„Mă făcea atât de mândru să îi arăt ce am realizat eu și Smaranda”, a mărturisit el.

Luna a amintit și de o situație inedită de la nunta sa, când a auzit vocea puternică a socrului său, care i-a tradus cuvintele preotului în timpul ceremoniei religioase și a cântat alături de el la petrecere melodii ale lui Buddy Holly, unul dintre primi muzicieni rock and roll.

Gabriel Luna l-a descris pe Dan Ciceu ca pe un inginer mecanic pasionat, un om creativ și cultivat, interesat de istorie și antropologie, care a studiat atât în Statele Unite, cât și în Egipt.

Socrul său a fost și sportiv de performanță, evoluând în echipa națională de volei a României, a povestit actorul.

De asemenea, Gabriel Luna a amintit de implicarea lui Dan Ciceu în evenimentele de la Revoluția din decembrie 1989, spunând că s-a aflat printre manifestanții din Piața Universității.

„Să spun că era cool ar fi o subestimare tragică. Era legendar”, a scris Luna.

El și-a încheiat mesajul cu un gând pentru socrul său: „Te iubesc, tată. Continuă să fii grozav. Ne vom revedea cândva pe drum”.