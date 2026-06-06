Starul din M*A*S*H* numește lucrul care încă îl emoționează la decenii după încheierea serialului: „Am trăit cu folos”

Actorul american Alan Alda știe că rolul său din M*A*S*H* a făcut o diferență în viețile telespectatorilor dedicați ai serialului și spune că acest lucru l-a făcut și pe el să își dea seama de un lucru important, relatează revista People.

Alda a urcat recent pe scenă la New York alături de scriitorul american Roger Rosenblatt pentru a discuta despre noua carte a acestuia, „More Rules for Aging” (Mai multe reguli pentru îmbătrânire). Printre alte lucruri, actorul acum în vârstă de 90 de ani a reflectat asupra rolului său ca locotenent-colonelul Benjamin Franklin „Hawkeye” Pierce, medic și chirurg în cadrul fictivului Spital Chirurgical Mobil al Armatei 4077, în timpul Războiului din Coreea.

Alda a spus că unul dintre lucrurile care l-au impresionat în cartea lui Rosenblatt a fost sintagma „Live usefully” („Trăiește cu folos”) și a împărtășit experiența sa personală cu acest motto prin intermediul rolului din M*A*S*H*.

„Vorbești despre a aduce o contribuție [societății], iar asta te face să te simți bine. Nu este doar despre a dărui, ci și despre a primi”, a spus Alda la evenimentul organizat pentru promovarea cărții scriitorului.

„Unul dintre modurile prin care am observat că probabil am trăit cu folos este că oamenii – și este absolut adevărat – oamenii vin la mine pe stradă și îmi spun: «După ce te-am văzut jucând un medic în M*A*S*H*, am vrut să devin medic»”, a relatat Alan Alda. „Și au devenit medici, iar nici măcar unul dintre ei nu a spus că a vrut să devină actor”, a subliniat el.

Alan Alda și o parte a actorilor din M*A*S*H*, FOTO: INSTAR Images / Profimedia

M*A*S*H*, unul dintre serialele reper din istoria televiziunii

Alături de Alda, din distribuția M*A*S*H* au făcut parte Loretta Swit în rolul lui Margaret „Hot Lips” Houlihan, Jamie Farr în rolul lui Maxwell Q. Klinger și William Christopher în rolul părintelui John Patrick Francis Mulcahy.

Deși distribuția principală a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul anilor, Alda a jucat în toate cele 256 episoade ale M*A*S*H*, fiind de altfel singurul actor care a făcut asta.

Serialul a fost difuzat în Statele Unite timp de 11 sezoane, din 1972 până în 1983, și s-a încheiat cu un episod final de două ore și jumătate care a atras peste 100 de milioane de telespectatori, devenind cel mai urmărit final de serial TV din istorie.

Alan Alda a spus că actorii din M*A*S*H* au fost șocați de câți oameni s-au uitat la episodul final

M*A*S*H* s-a bucurat de o popularitate uriașă și în România, fiind difuzat la TV după căderea comunismului. În prezent poate fi văzut în streaming pe platforma Disney+.

Deși s-a retras în mare parte din viața publică, Alda a mai vorbit în 2022, la aniversarea a 50 de ani de la lansarea M*A*S*H*, despre influența pe care a avut-o serialul.

„Nu sunt sigur că am știut vreodată ce impact avea”, a declarat el într-un interviu acordat atunci revistei People.

„A durat ceva timp până să prindă popularitate, rămânând pe ultimele locuri în clasamentele de audiență în primul sezon. Ne-am obișnuit să venim la muncă, să facem cele mai bune episoade pe care le puteam și să nu ne facem griji pentru cifrele de audiență”, a spus Alda.

„Când acel public uriaș a urmărit ultimul episod, am fost cam șocați”, a subliniat el.