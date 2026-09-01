Starul muzicii franceze Patrick Bruel își anulează concertele din cauza protestelor: „Observ că astăzi acest turneu a devenit altceva”

Patrick Bruel, unul dintre artiștii francezi cu cele mai mari vânzări de discuri, a anulat marți o serie de concerte pe care le planificase începând cu octombrie, potrivit Reuters.

Decizia cântărețului vine în urma protestelor cu care s-a confruntat pe fondul acuzațiilor de infracțiuni sexuale. El susține că este nevinovat și că este gata să se apere în instanță.

„Observ că, astăzi, acest turneu a devenit altceva. A devenit întruchiparea unei dezbateri care îl transcende”, a afirmat el într-o postare pe Instagram.

„Refuz să las publicul și echipele să fie atrase într-o dezbatere care nu are ce căuta într-o sală de concerte”, a continuat Bruel. „Și mai presus de toate, refuz să-i expun chiar și celui mai mic risc”, a adăugat acesta.

„Aleg concilierea”, a mai spus artistul.

Bruel, acuzat de infracțiuni sexuale

Patrick Bruel, cântăreț și actor în vârstă de 67 de ani, a fost pus în iunie sub o investigație oficială pentru acuzații de viol, tentativă de viol, agresiune sexuală și hărțuire, care se referă la presupuse fapte din perioada 2008-2019. El a stat 48 de ore în custodia autorităților.

Printre plângeri se numără cele depuse de Daniela Elstner pentru o tentativă de viol și o agresiune sexuală din 1997 de la Acapulco, de o jurnalistă de cultură pentru o tentativă de viol din 2000 de la Monaco și de o angajată a casei de discuri a lui Patrick Bruel pentru două agresiuni sexuale din 2002 și 2003, potrivit Euronews.com.

Dosarul mai include o plângere depusă la Metz privind presupuse fapte care datează din 2008, precum și o plângere pentru viol în 2012, în timpul unui festival de film la Dinard.

Cazul lui Bruel este cel mai recent dintr-o serie de persoane publice franceze care intră în atenția anchetatorilor în urma mișcării #MeToo. Anul trecut, starul de film Gerard Depardieu a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru că le-a agresat sexual pe două femei pe un platou de filmare.