Patrick Bruel a fost reţinut de poliţie. Noi acuzații de viol pentru artistul francez

Cântărețul în vârstă de 67 de ani se află în custodia autorităților din Nanterre, unde este audiat în cadrul unei anchete extinse. Avocații săi precizează că artistul contestă ferm toate reclamațiile, potrivit Euronews.com.

Patrick Bruel este audiat încă de luni dimineață în legătură cu noi fapte descoperite recent, care fac acum obiectul unei proceduri judiciare, a anunțat Parchetul din Nanterre.

Cântărețul și actorul francez a fost reținut de poliție în cadrul unei anchete privind plângerile de violență sexuală depuse împotriva sa, a precizat instituția într-un comunicat.

Interogat la sediul secției nr. 1 a poliției judiciare din Paris, el va trebui să dea explicații anchetatorilor cu privire la acuzațiile aduse recent în atenția autorităților judiciare, care sunt acum instrumentate de Parchetul din Nanterre.

Printre plângeri se numără cele depuse de Daniela Elstner pentru tentativă de viol și agresiune sexuală în 1997 la Acapulco, de o jurnalistă de cultură pentru o tentativă de viol în 2000 la Monaco și de o angajată a casei de discuri a lui Patrick Bruel pentru două agresiuni sexuale în 2002 și 2003.

Dosarul mai include o plângere depusă la Metz privind fapte care datează din 2008, precum și o plângere pentru viol în 2012, în timpul unui festival de film la Dinard. Plângerea pentru viol, însoțită de o cerere de constituire ca parte civilă, depusă de prezentatoarea Flavie Flament, nu va fi luată în considerare, la fel ca și plângerile deja cunoscute de Parchetul din Nanterre.

Arestul preventiv poate dura până la 48 de ore. El poate fi ulterior eliberat sau adus în fața unui magistrat.

Ultimele cinci reprezentații ale piesei în care actorul joacă la Paris au fost anulate. Patrick Bruel a anunțat, de asemenea, anularea majorității turneului său viitor, care urma să înceapă la mijlocul lunii iunie. Cele trei spectacole ale sale din Montreal au fost anulate de organizatorul local și, de asemenea, s-a retras din trupa Enfoirés.