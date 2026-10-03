Statele G7 eliberează 100 de milioane de barili de combustibil la presiunea SUA

Măsura are rolul de a opri scumpirile din benzinării, după ce prețurile au crescut semnificativ. Decizia vine după ce Donald Trump a cerut Europei să elibereze motorină din rezerve, avertizând cu blocarea exporturilor americane.

Țările G7, cele mai avansate economii occidentale (Germania, Canada, Statele Unite, Franța, Italia, Japonia și Regatul Unit) vor pune la dispoziție „până la 100 de milioane de barili” de „motorină și țiței”, „în termen de patru luni”, a anunțat, vineri, președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit Euronews.com.

Eliberarea stocurilor va fi coordonată de Agenția Internațională pentru Energie (AIE), o cantitate substanțială de motorină urmând să fie pusă la dispoziție în primele 20 de zile.

„Ne-am angajat cu toții să eliberăm aceste rezerve strategice în proporțiile pe care le-am menționat, acordând prioritate motorinei, și suntem cu toții hotărâți să garantăm că nu vor exista interdicții de export, iar președintele Trump, în special, a fost foarte clar în această privință”, a precizat Emmanuel Macron.

Pentru a maximiza producția de carburanți și a preveni blocajele, statele membre au convenit, de asemenea, să își sincronizeze programele de mentenanță ale rafinăriilor. Măsura va evita oprirea simultană a capacităților de producție.

Decizia vine în urma presiunilor tot mai mari exercitate de Washington pentru eliberarea rezervelor strategice, pe fondul creșterii prețurilor la motorină și al reducerii stocurilor.

Vineri dimineață, Comisia Europeană a respins ceea ce a descris drept „amenințări” din partea SUA menite să forțeze țările europene să ia acțiuni. Însă o convorbire telefonică purtată în timpul nopții între Macron și președintele SUA, Donald Trump, pare să fi contribuit la determinarea Parisului să acționeze.

După decizia G7, Trump a salutat imediat acest anunț printr-un mesaj pe rețeaua Truth Social, asigurând că „Europa tocmai a acceptat să pună pe piață o cantitate uriașă din motorina sa stocată în abundență”. Președintele american a indicat că procesul va începe imediat.

Cele 100 de milioane de barili ar însemna aproximativ 830.000 de barili pe zi, dacă ar fi eliberați în mod uniform pe parcursul a patru luni. Însă impactul va depinde de cât de repede vor pune la dispoziție țările rezervele lor și de cât petrol va putea fi transformat, în cele din urmă, în motorină.

Eliberările strategice de țiței nu se traduc imediat în aprovizionări suplimentare cu motorină. Rafinăriile trebuie mai întâi să prelucreze țițeiul, iar capacitatea de producție, logistica și tipul de țiței disponibil influențează cantitatea de combustibil care ajunge la consumatori.

Această eliberare ar putea oferi o oarecare ușurare înainte de venirea iernii, când cererea de motorină și de alte produse rafinate crește, de obicei, scrie Euronews.com.