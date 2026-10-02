UE cântărește dacă să elibereze din rezervele de motorină, după presiunile puse în culise de SUA

Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie, a declarat vineri că blocul comunitar discută cu toți membrii Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), nu doar cu Statele Unite, când este momentul pentru a scoate motorină din rezervele de urgență, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

„Aceasta este una dintre oportunitățile pe care le avem, am folosit-o și înainte, și probabil o vom folosi din nou”, a afirmat Jorgensen, pentru Euronews. El a spus de asemenea că o nouă eliberare de urgență în perioada următoare este o posibilitate reală.

Comentariile sale vin după ce Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, a anunțat joi că a discutat cu Jamieson Greer, reprezentantul SUA pentru comerț, despre deficitul de aprovizionare cu motorină și creșterea prețurilor. Sefcovic a afirmat că a transmis părții americane dorința Europei pentru o abordare coordonată în vederea reducerii prețurilor.

În comentarii făcute în fața jurnaliștilor la reuniunea miniștrilor Comerțului din G20, Sefcovic a adăugat că orice decizie a SUA de a restricționa exporturile de motorină ar fi neașteptată și ar avea efecte negative asupra performanței economice a Europei.

SUA consideră că Europa „stă” pe rezerve de motorină

Greer a declarat joi că a discutat cu unii omologi europeni despre necesitatea ca țările europene să scoată motorină de la rezervele lor de urgență.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a spus că unele țări europene „stau pe rezerve de motorină, și părerea noastră ar fi că probabil ar trebui să elibereze o parte din acestea dacă simt că există o creștere bruscă a prețurilor în Europa”. „Prețul este mai ridicat în Europa”, a subliniat el.

Un material exploziv publicat joi de agenția Reuters afirmă că Administrația Trump a cerut Germaniei și Franței să scoată motorină de la rezervele lor de urgență, pentru a contribui la calmarea prețurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicție privind exporturile americane de motorină.

Întrebat de aceste informații, Greer a admis că a avut astfel de discuții cu omologul său francez în marja reuniunii G20.

„Am vorbit cu omologul meu francez. O conversație foarte bună. Nici el, nici eu, nu suntem miniștrii Energiei, dar suntem miniștri ai Comerțului, așa că l-am anunțat că aceasta este o idee pe care o avem în SUA. Ne-ar plăcea să avem un răspuns colaborativ la această problemă. Asta este ceea ce ne-am dori să se întâmple”, a afirmat Greer.

Jamieson Greer, reprezentantul SUA pentru comerț, FOTO: CQ-Roll Call / Sipa USA / Profimedia

Îngrijorări că SUA vor interzice exporturile de motorină

Informațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile în SUA, înainte de alegerile din noiembrie.

Secretarul american pentru Energie Chris Wright, a declarat miercuri presei că Administrația SUA se așteaptă ca Europa să anunțe în curând noi livrări de motorină.

„Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deși lucrăm la reluarea acestora, și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, există numeroase întreruperi”, a spus Chris Wright.

Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilul din SUA după interzicerea importurilor din Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, și după ce conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat sever livrările din Orientul Mijlociu.