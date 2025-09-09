Statele UE au neînțelegeri pe mai multe angajamente esențiale legate de criza climatică, cu două luni înainte de începerea marelui summit din Brazilia

Statele membre ale UE se contrazic pe tema unor angajamente esențiale legate de criza climatică și nici nu sunt semne că se va ajunge la un acord până la marele summit COP30 care va începe în noiembrie în Brazilia, arată un document obținut de publicația The Guardian.

Cu doar câteva săptămâni înainte de termenul limită stabilit de ONU, Comisia Europeană și statele membre rămân în dezacord asupra obiectivelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, iar perspectiva unui rezultat solid pare din ce în ce mai îndepărtată, scrie publicația britanică.

Documentul de negociere obținut de The Guardian conține spații goale, marcate cu paranteze pătrate, și texte provizorii, fix acolo unde ar trebui să apară cifrele cheie pentru noile obiective. Experții au spus că lipsa oricăror cifre, fie ele măcar provizorii sau sub forma unui interval, reprezintă un semn de rău augur, într-o etapă atât de avansată a procesului.

Summitul climatic de la Belém – COP30 – are loc între 10 și 21 noiembrie. Anul trecut summit-ul s-a ținut la Baku și a stârnit o mulțime de controverse, mai ales că s-a ținut într-o țară dependentă de petrol și gaze, iar lobby-ul industriei petroliere a fost puternic.

Statele membre și Comisia lucrează de luni de zile la un acord pentru a îndeplini obligațiile UE în baza acordului de la Paris din 2015, prin stabilirea unor angajamente privind reducerea emisiilor de carbon pentru următorul deceniu.

Toate țările trebuie să elaboreze planuri naționale de emisii, numite contribuții determinate la nivel național (NDC), conform acordului de la Paris, dar până acum doar 30 au făcut acest lucru. ONU a cerut tuturor statelor să-și depună NDC-urile înainte de o reuniune importantă, pe marginea Adunării Generale ONU, pe 24 septembrie, pentru a exista timp de analiză înainte de summitul COP30 din Brazilia, din noiembrie.

Discuțiile din UE sunt complicate de cronologia stabilită: planurile interne prevăd întâi o țintă pentru 2040, din care să fie extrapolat obiectivul NDC pentru 2035. Totuși, unele state membre au propus etapizarea discuțiilor, astfel încât să fie stabilit mai întâi un NDC pentru 2035, iar ținta pentru 2040 să fie setată ulterior.

Emmanuel Macron, președintele Franței, a evocat posibilitatea unei amânări sau „diluări” a angajamentelor blocului european. Activiștii de mediu se tem că și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, ar putea ceda, deși are nevoie de sprijinul partidului Verzilor, în timp ce Giorgia Meloni, premierul Italiei, a criticat în trecut politicile „verzi” ale UE.

Sursa foto: Dreamstime.com