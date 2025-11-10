Statele Unite au lovit alte două ambarcațiuni suspectate că transportau droguri, în Pacific. Șase persoane au fost ucise

Statele Unite au lovit duminică două ambarcațiuni suspectate că transportau droguri în estul Oceanului Pacific. Șase persoane aflate la bord au fost ucise, a anunțat luni secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în contextul în care tot mai multe voci cer declanșarea unei anchete privind atacurile, conform Reuters.

„Aceste ambarcațiuni erau identificate de serviciile noastre de informații ca fiind implicate în traficul ilicit de narcotice, transportau droguri și se deplasau pe o rută cunoscută pentru traficul de stupefiante”, a precizat Hegseth într-o postare pe platforma X, care include și o înregistrare video cu momentul loviturilor.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Statele Unite au efectuat, din septembrie, peste o duzină de lovituri asupra unor ambarcațiuni aflate în apropierea coastelor Venezuelei și, mai recent, în estul Oceanului Pacific, soldate cu moartea a peste 70 de persoane, potrivit secretarului american al Apărării.

Operațiunile au loc pe fondul extinderii prezenței militare americane în Marea Caraibilor.

SUA au susținut, fără a prezenta dovezi, că ambarcațiunile vizate transportau droguri. În același timp, lideri străini, membri ai Congresului, experți juridici și rude ale persoanelor ucise au cerut publicarea probelor.

Șeful ONU pentru drepturile omului a calificat atacurile americane asupra presupușilor traficanți de droguri drept inacceptabile și contrare dreptului internațional al drepturilor omului.

Venezuela afirmă că loviturile sunt ilegale, echivalează cu crime și reprezintă un act de agresiune împotriva unui stat suveran din America de Sud.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat pe Donald Trump că încearcă să îi răstoarne guvernul, o acuzație pe care liderul american a minimalizat-o, în pofida informațiilor privind contactele strânse dintre administrația sa și opoziția venezueleană.

În septembrie, Statele Unite și-au consolidat prezența militară în Marea Caraibilor, inclusiv prin trimiterea unui submarin nuclear și a unui grup de nave de război care însoțesc cel mai mare portavion din lume, determinându-l pe Maduro să întărească structurile de securitate și să mobilizeze zeci de mii de soldați în întreaga țară.