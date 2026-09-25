Statele Unite au propus o trilaterală cu Ucraina și Rusia. Unde ar putea avea loc negocierile

Statele Unite au propus ca Emiratele Arabe Unite să găzduiască o întâlnire trilaterală cu Ucraina și Rusia pentru a discuta eforturile de a pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Partea americană a propus… o întâlnire la nivel tehnic într-un format trilateral”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă prin WhatsApp cu mai mulți jurnaliști.

„Așteptăm o propunere din partea Statelor Unite cu privire la dată, iar Statele Unite au sugerat Emiratele ca posibilă locație.”

Zelenski a purtat discuții săptămâna aceasta cu președintele american Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU de la New York, unde au discutat modalități de a pune capăt războiului, declanșat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

După discuțiile cu Trump, a spus Zelenski, negociatorii ucraineni s-au întâlnit cu omologii lor americani pentru a discuta detaliile.

„Vom informa și vom discuta aceste detalii cu partea europeană, americanii vor discuta cu rușii, iar noi ne vom întoarce în 10 zile fie cu o nouă perspectivă, fie cu un rezultat”, a spus Zelenski.

Kremlinul a declarat vineri că o întâlnire trilaterală cu Ucraina și SUA ar putea avea loc în curând.

Liderul ucrainean a spus că i-a cerut lui Trump să abordeze tema războiului din Ucraina în cadrul discuțiilor sale cu președintele chinez Xi Jinping, care se află într-o vizită de stat în SUA.

Zelenski a spus că încă așteaptă un răspuns din partea echipei americane, în special în ceea ce privește eforturile de dezamorsare a conflictului înainte de venirea iernii.

Între timp, el i-a avertizat pe partenerii europeni că Rusia își va continua atacurile hibride împotriva lor și a afirmat că Ucraina le-a oferit asistență. Kremlinul a negat că ar fi în spatele actelor de sabotaj din țările europene din ultimele luni.