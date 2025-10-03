Statele Unite au ucis patru persoane într-un atac asupra unei nave care transporta droguri, în largul coastelor Venezuelei

Statele Unite au ucis patru persoane într-un atac asupra unei nave care transporta droguri, a declarat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Hegseth a precizat că lovitura a avut loc în apele internaționale, în apropierea coastelor Venezuelei.

„Aceste lovituri vor continua până când atacurile asupra poporului american vor înceta!”, a declarat Hegseth.

Secretarul Apărării nu a oferit alte detalii despre atac și s-a limitat să afirme că serviciile de informații „au confirmat că această navă transporta narcotice, persoanele aflate la bord erau narco-teroriști, iar operațiunea se desfășura pe o rută cunoscută de trafic de droguri”, notează ABC News.

Prima operațiune cunoscută de acest gen a avut loc la începutul lunii septembrie, când forțele armate americane au atacat o ambarcațiune care transporta droguri în Marea Caraibilor.

Donald Trump a afirmat atunci că ambarcațiunea aparținea cartelului Tren de Aragua, care „operează sub controlul lui Nicolas Maduro”, președintele Venezuelei. Barca, a mai spus liderul american, se afla în apele internaționale în momentul atacului executat de armata SUA, care s-a soldat cu „11 teroriști uciși în acțiune”.