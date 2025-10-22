SUA și un stat din Golf fac front comun și solicită UE să își schimbe regulile pentru importul de gaz natural lichefiat: „Reprezintă un risc semnificativ”

Președintele american Donald Trump este salutat de Tamim bin Hamad Al Thani, șeicul Qatarului, la sfârșitul vizitei pe care liderul de la Casa Albă a efectuat-o în țara din zona Golfului Persic în mai 2025, FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Images

Statele Unite și Qatarul au trimis o scrisoare șefilor de stat din Uniunea Europeană în care își exprimă îngrijorarea față de regulile blocului privind sustenabilitatea corporativă și impactul potențial al acestora asupra importurilor de gaz natural lichefiat (LNG) în blocul comunitar, potrivit unei declarații publicate miercuri de QatarEnergy și citate de Reuters.

Săptămâna trecută, ministrul pentru energie din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat pentru Reuters că țara sa nu va putea face afaceri în UE – inclusiv să furnizeze LNG Europei pentru a acoperi deficitul său energetic – decât dacă vor fi aduse modificări suplimentare la Directiva privind Diligența Corporativă în Materie de Sustenabilitate.

Scrisoarea, semnată de Kaabi și de secretarul american al energiei, Chris Wright, afirmă că directiva „reprezintă un risc semnificativ pentru accesibilitatea și fiabilitatea aprovizionării cu energie esențială pentru gospodării și întreprinderi din întreaga Europă și o amenințare existențială la adresa creșterii, competitivității și rezilienței viitoare a economiei industriale a Uniunii Europene”.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Qatarul susține că propunerea actuală de relaxare a regulilor UE nu este suficientă

Regulamentul UE impune companiilor mari care operează în blocul comunitar să identifice și să remedieze problemele legate de mediu și respectarea drepturilor omului inclusiv în cadrul firmelor din lanțurile lor de aprovizionare, sub amenințarea unor sancțiuni financiare.

Săptămâna trecută, comisia juridică a Parlamentului European a susținut planuri de relaxare a legii, în urma presiunilor din partea mediului de afaceri, însă Kaabi a declarat că modificările propuse nu abordează principalele motive de îngrijorare.

După ce Rusia a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Qatarul a ajuns să furnizeze între 12% și 14% din gazul natural lichefiat consumat în Europa. QatarEnergy a încheiat contracte de furnizare pe termen lung cu mari companii energetice, printre care Shell (Marea Britanie), TotalEnergies (Franța) și ENI (Italia).

Potrivit analiștilor și datelor disponibile, Europa va importa până la 160 de transporturi suplimentare de LNG în această iarnă, din cauza nivelurilor mai scăzute de stocare și a reducerii fluxurilor prin conducte din Rusia și Algeria. Această situație este probabil să sporească dependența Europei de gazul american.