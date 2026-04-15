Statistica anunță creșteri salariale. Dar, din zece coșuri de cumpărături, au mai rămas șapte

Salariile nete au crescut în februarie 2026, media urcând la 5.557 lei, arată datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistică. Creșterea a fost de 3,85% față de februarie 2025, într-o vreme cu inflație de 9,3%. Privită mai în detaliu, datele Statisticii arată însă un cu totul alt tablou.

Cei care lucrează în pescuit și acvacultură- cei mai loviți

Cei care lucrează în pescuit și acvacultură au primit salarii cu 15% mai mici decât anul trecut, inflația de 9,3% dublându-le practic șocul.

Ca să vedem pierderea reală, am ajustat salariul lor din februarie cu inflația: Salariul nou „în bani vechi” a fost de (2880 lei/ 1,093) circa 2635 lei.

Pierderea totală de putere de cumpărare

Comparând salariul din februarie 2025 (3400 lei) cu cel de acum (real): ~2635 lei, scăderea reală e de 22,5%. Practic, un salariat din pescuit practic, a pierdut peste o cincime din nivelul de trai într-un an. Dacă înainte își permitea 10 coșuri de cumpărături, acum își permite ~7–8. Din 4 facturi mari, acum abia acoperă trei.

La fel și cei din domeniul fondurilor de investiții sau de pensii, cu precizarea că salariile din această zonă sunt mai mari (8000 net in februarie 2026 față de 9130 în februarie trecut).

Circa 48 de profesii au avut salariile nete sub media națională, mai arată INS, iar 44 au fost deasupra mediei. În 21 de meserii salariile au scăzut în termeni anuali, mai ales în domenii în care acestea erau oricum foarte mici (asistență socială, servicii mărunte, încălțăminte sau îmbrăcăminte)

„În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+0,5%), respectiv în administraţia publică (+0,2%). În sănătate şi asistență socială, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-1,8%)”, se mai arată în comunicatul INS