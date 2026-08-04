Statisticile care dor mai tare decât o carie. Schimbă viitorul împreună cu Philips Sonicare și Rețeaua Zâmbetelor!

În perioada 2026-2027, fiecare periuță electrică Philips Sonicare achiziționată de pe philips.ro ajută la îmbunătățirea sănătății orale a țării. Pentru fiecare comandă, Philips direcționează 2 EUR către „Rețeaua Zâmbetelor”, prima platformă națională colaborativă inițiată de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR).

Cifrele din spatele unei probleme naționale

Sănătatea orală din România este, în prezent, o provocare. Statisticile sunt îngrijorătoare: ne aflăm la coada clasamentului în Europa la igienă orală și 13% dintre români nu folosesc deloc periuță de dinți, conform unui studiu realizat de Philips România.

Ba mai mult, un studiu realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România în 2024 pe pacienții din România arată că doar 56% dintre adulți se spală pe dinți de 2 ori pe zi, iar dacă apare durerea, 80% dintre aceștia preferă medicamentele în locul unei vizite la cabinetul stomatologic. Din păcate, peste 40% dintre români consideră că apariția cariilor este cauzată de alimentația bogată în zahăr și băuturi carbogazoase, nu de igiena orală deficitară. Astfel, aproape 65% dintre adulți declară că au avut carii, 38% s-au confruntat cu parodontită și diverse probleme ale gingiei, iar 73% au cel puțin un dinte lipsă (edentație neprotezată), fapt ce poate duce la migrația dinților vecini și apariția mușcăturii incorecte, atrofia osoasă, problemele de vorbire și aspectul inestetic, precum și chiar la afecțiuni digestive atunci când nu mai putem mesteca corect alimentele.

Consecințele lipsei de informare în ceea ce privește igiena orală se văd însă și în rândul copiilor. Conform aceluiași studiu, 16% dintre părinții copiilor de până în 5 ani și 12% dintre părinții celor cu vârste între 6 și 14 ani nu i-au dus niciodată pe cei mici la stomatolog.

„Rețeaua Zâmbetelor”, un program conceput pentru educarea societății și îmbunătățirea sănătății orale din România

Pentru a schimba aceste cifre, Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a lansat „Rețeaua Zâmbetelor”, având rolul de hub între profesioniști din domeniul medical, instituții publice, mediul educațional, societatea civilă și companiile responsabile social.

Mai întâi, programul aduce educația în viața familiilor. Echipele merg în școli cu kituri de igienă pentru gimnaziu, lansează podcasturi pentru părinți și explică prevenția prin piese de teatru sau emisiuni radio, transformând ideea spălatului pe dinți într-un obicei firesc. Apoi, se digitalizează accesul la tratamente stomatologice în cabinete private aflate sub contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și se oferă granturi studenților și tinerilor medici pentru a duce asistența stomatologică vitală în zonele rurale sau defavorizate.

În plus, proiectul mizează pe modernizarea sistemului prin colaborarea cu Ministerul Sănătății pentru bugete mai mari și legi mai bune. Printre cele mai importante propuneri se numără introducerea conceptului de „stomatolog de familie” și finanțarea serviciilor de bază, asigurând o plasă de siguranță pentru sănătatea dentară a tuturor românilor.

sursa foto: Philips Sonicare

Philips Sonicare, partener al zâmbetelor sănătoase

Philips Sonicare s-a alăturat proiectului ca Partener Oficial, iar sprijinul financiar oferit merge către realizarea kiturilor și materialelor educaționale multimedia, activitățile din școli și comunități, finanțarea platformei digitale și coordonarea rețelei de medici voluntari care își unesc forțele pentru a transforma prevenția într-o prioritate.

„Sănătatea orală începe, desigur, cu prevenția. Prin parteneriatul cu Rețeaua Zâmbetelor, Philips Sonicare își consolidează angajamentul de a susține educația pentru sănătate orală și prevenție, contribuind la formarea unor obiceiuri sănătoase încă din copilărie și la creșterea nivelului de informare la nivel național.”, a declarat Alexandra Basica, Managerul categoriei Oral HealthCare de la Philips

Cum poți ajuta cauza și să ai grijă de tine în același timp?

Pentru a susține campania „Rețeaua Zâmbetelor, poți contribui direct. Comandă orice periuță electrică Philips Sonicare de pe www.philips.ro, iar 2 EUR vor fi direcționați către dezvoltarea proiectului.

Despre Philips Sonicare

Philips Sonicare este un brand de produse de igienă orală, precum periuțe electrice cu tehnologie sonică cu 62.000 de mișcări pe minut și irigatoare bucale, fondat în America în anul 1992 și achizitionat de Philips în anul 2000. Cu peste 30 de ani de inovație în spate și o eficiență dovedită în numeroase studii clinice, Philips Sonicare oferă o igienă superioară utilizatorilor, aceștia beneficiind de o îngrijire de până la 20 de ori mai eficientă comparativ cu un periaj manual.

Mai multe detalii aici: https://www.philips.ro/c-m-pe/periute-de-dinti-electrice

sursa foto: Philips Sonicare

Despre Rețeaua Zâmbetelor

„Rețeaua Zâmbetelor” este prima platformă națională colaborativă dedicată sănătății orale din România, având rolul de hub între profesioniști din domeniul medical, instituții publice, mediul educațional, societatea civilă și companiile responsabile social. Colegiul Medicilor Stomatologi din România acționează ca nod central al acestei rețele. ​

Proiectul a fost inițiat ca răspuns direct la concluziile îngrijorătoare din Studiul național privind starea de sănătate orală a românilor (2024) realizat de CMSR, care evidențiază nevoia urgentă de educație în ceea ce privește rutina de îngrijire orală, prevenție și acces mai bun la servicii stomatologice în România. ​

Mai multe detalii aici: https://reteauazambetelor.ro/ ​

Articol susținut de Philips Sonicare