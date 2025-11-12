Statul a avut anul trecut 45 de milioane euro de la firme pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc, bani din care a cheltuit 1.600 de euro pe un workshop cu câțiva invitați

În condițiile în care dependența de gambling are cea mai mare rată de sinucidere dintre toate dependențele, numărul tinerilor români tentați de pariuri devine și el tot mai mare, iar sute și sute de siteuri ilegale pot fi accesate online din România, statul nu face aproape nimic pentru prevenirea sau ameliorarea dependenței de jocuri de noroc, dezvăluie GOLAZO.ro, siteul de sport al HotNews.

În tot mai multe țări ale lumii, dependența îngrijorează guvernele și societățile, care acționează. În SUA, există state unde de la 2023 la 2024 aproape că s-a dublat numărul apelulurilor de ajutor contra dependenței pe liniile special fondate, după ce aplicațiile online de pariuri au devenit tot mai folosite, frecvență care a crescut și în România.

Dependența de jocuri de noroc are, de asemenea, cea mai mare rată de sinucidere dintre toate dependențele, conform Asociației Psihiatrilor Americani. La noi, s-a ajuns ca cele mai multe tranzacții online cu cardurile să fie plăți la jocurile de noroc, conform BNR. Acestea sunt condițiile concrete în care statul român strânge zeci de milioane de euro pe un program contra dependenței, intitulat „Joc responsabil”, și nu face nimic pentru oamenii cu adicție.

Un workshop organizat pe 2 august 2024 alături de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog și dedicat asistenților sociali, a fost singura investiție a ONJN pe anul trecut, finanțată din fondurile alocate pentru „Joc responsabil”, conform datelor publice monitorizate de GOLAZO.ro, în cadrul seriei de investigații „Caracatița pariurilor ilegale”.

Workshopul, care a costat 8.064 de lei, echivalentul a 1.600 de euro, a avut scopul de a-i educa pe asistenții sociali pentru recunoașterea, prevenirea și gestionarea dependenței de jocuri de noroc.

Subutilizarea fondurilor de la „Joc responsabil” nu este o excepție, ci regula consacrată a ultimilor 12 ani, arată bugetele consultate de publicație și mărturiile din interiorul organzației și industriei.

De 12 ani există în ONJN un departament special pentru promovarea jocului responsabil. În această perioadă de peste un deceniu s-au colectat zeci de milioane de euro, dar programul „Joc responsabil” a rămas doar un concept, nesusținut de acțiuni finanțate de autorități, conform bugetelor publice.

În 2024, anul la care se referă articolul publicat miercuri de GOLAZO.ro, oficiul a fost condus de Gheorghe Gabriel Gheorghe, un fost politician ALDE care a mai ocupat funcții în Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Garda Financiară, Transelectrica, Romgaz și ANRE.

Cum a încasat ONJN contribuții de 42,2 de milioane de euro în 2024, plus rezerve de 2,4 milioane

ONJN este Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, forul care nu doar că supervizează piața, ci e obligat prin lege să protejeze jucătorii și să deruleze programe contra adicției.

Oficiul este aceeași instituție despre care o investigație realizată de Snoop a arătat că, împreună cu casele de jocuri de noroc, a încălcat legislația care permite dependenților să se autoexcludă.

10 angajați ar trebui să aibă departamentul „Joc responsabil” din cadrul ONJN, conform organigramei. Anul trecut au fost ocupate doar 3 posturi. Recent, au mai fost scoase câteva la concurs.

În 2024, statul a încasat 865 milioane de euro la bugetul de stat din taxe pentru jocurile de noroc.

Din acești bani, ONJN a primit în 2024 contribuții în valoare de 210.143.860 lei. Adică 42,2 milioane de euro. Din anii trecuți, ONJN mai avea păstrați 11.717.830 lei. Adică alte 2,4 milioane de euro.

Așadar, în conturile programului „Joc responsabil” statul a avut disponibili, pe parcursul anului trecut, 44,6 milioane de euro.

Pe ce s-au dat banii pentru „Joc responsabil”

Din acești bani, cât s-a cheltuit din toată această sumă pentru „Joc responsabil”?

Pe salariile celor 3 angajați ai departamentului special din ONJN s-au dus 424.980 lei (85.000 de euro)

Iar pe activități punctuale de „joc responsabil” s-au cheltuit doar 8.064 de lei, adică 1.620 de euro

Așadar, 1.620 de euro dintr-un total de 44,6 milioane de euro.

Cât plătesc firmele care funcționează legal

De unde vin banii pentru „Joc responsabil”? O casă de pariuri plătește minimum 500.000 de euro anual, în timp ce deținătorii de slot-uri („păcănele”) au o taxă de 1.000 de euro per aparat.

E vorba doar despre tarifele aferente programului „Joc responsabil”, care reprezintă aproximativ 5% din totalul de 826 de milioane de euro încasat de stat, restul fiind alte taxe generale (autorizații, taxe pe venit, pe profit etc).

Președinții ONJN în ultimii 12 ani

2013 – 2017: Odeta Nestor – fost director economic al Loteriei Române

2017 – 2018: Dan Iliovici – fost director executiv al asociației Rombet

2018 – 2020: Marius Ștefănescu – fost șef al Direcției de Informatizare și Monitorizare din ONJN

2018 – 2021: Cătălin Constantin Voinea Mic – avocat

2022 – 2023: Mihai Silviu Pocora – fost vicepreședinte ONJN

2023 – 2025: Gheorghe Gabriel Gheorghe – fost vicepreședinte ONJN

2025 – prezent: Vlad Cristian Soare – avocat, fost director general la Loteria Română, fost președinte FEDBET (Federația Organizatorilor Jocurilor de Noroc)

Investigația „Caracatița pariurilor ilegale” pe GOLAZO.ro.