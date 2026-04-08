Statul vrea să curețe piața forței de muncă străine – patronatele spun că businessurile care o susțin vor muri

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) atacă dur noua Ordonanță de Urgență privind angajatorii străini, avertizând că proiectul, în forma actuală, este un instrument de falimentare, nu de reglementare.

„Practic, cu cât un business este mai mare, cu atât poate fi falimentat mai ușor de stat pentru o simplă eroare”, avertizează Romulus Badea, Președintele PIFM, denunțând mecanismele care transformă agențiile de recrutare în „polițiști administrativi” sub amenințarea falimentului imediat.

O problemă de interes național semnalată de reprezentanții patronatului este deturnarea scopului garanțiilor financiare depuse de firme. Romulus Badea atrage atenția asupra unei vulnerabilități majore care lasă muncitorii străini fără protecție reală, în timp ce statul își asigură încasări rapide: „Garanția financiară impusă de guvern agențiilor și angajatorilor devine o problemă majoră pentru muncitorii străini, deoarece statul o transformă într-un simplu rezervor pentru colectarea amenzilor. Deoarece contestația nu suspendă executarea, acest fond ajunge să servească exclusiv bugetului de stat, în loc să asigure protecția și drepturile lucrătorilor internaționali. Este, în esență, o manevră de a trage bani rapid, fără bătăi de cap, în timp ce muncitorii străini rămân expuși și fără nicio plasă de siguranță”, subliniază liderul patronatului.

Această măsură este dublată de instituirea unui regim punitiv care ignoră principiile fundamentale de drept. Conform noilor prevederi, o singură abatere poate duce la pierderea definitivă a dreptului de autorizare, fără avertisment sau gradualitate, fapt ce contravine jurisprudenței CEDO, care impune garanții stricte în materia sancțiunilor cu caracter penal. În acest context, agențiile devin responsabile patrimonial chiar și pentru faptele străinului, cum ar fi fuga de la locul de muncă, sau pentru acțiunile angajatorului beneficiar, asupra cărora nu au control legal. „Sistemul de sancțiuni este complet disproporționat. La o amendă de 40.000 de lei pe om, o greșeală administrativă pentru 30 de muncitori înseamnă o sancțiune de 1.200.000 de lei. Nu se iau în calcul cazurile fortuite, agențiile plătesc pentru orice”, este de părere Romulus Badea.

De asemenea, proiectul introduce o barieră economică fără precedent prin limitarea numărului de angajați străini la media anului anterior raportată la ANAF. Această „aberație economică” pedepsește succesul și adaptabilitatea companiilor aflate în plină expansiune. Președintele PIFM explică impactul devastator asupra pieței muncii: „În forma actuală, proiectul ignoră total impactul asupra micilor antreprenori. Dacă un IMM a avut anul trecut doi angajați și acum ia zece contracte noi, el va putea angaja maximum un singur străin, deși are nevoie, poate, de 15. Statul impune o limită bazată pe o medie istorică, ignorând complet contextul economic prezent și contractele comerciale noi”, consideră președintele PIFM.

O altă prevedere extrem de gravă semnalată de patronat este interzicerea accesului străinilor la angajarea pe piața agenților de muncă temporară (AMT). Această măsură va avea un impact social și economic imediat, transformând peste noapte angajați legali în persoane fără forme de muncă. „Sute de străini angajați de AMT vor deveni ilegali, deși pentru ei se plătesc în prezent impozite și contribuții sociale către bugetul statului român”, avertizează Romulus Badea.

Pe lângă aceste blocaje legislative, sectorul se confruntă cu un dezastru logistic cauzat de disfuncționalitățile portalului IGI. În timp ce contextul geopolitic a crescut deja timpii de transport, statul impune termene de conformare imposibile, punând în pericol zeci de mii de dosare aflate în lucru.

Romulus Badea solicită imperativ o perioadă de testare reală pentru noua platformă și funcționarea în paralel a sistemelor: „Sunt zeci de mii de dosare blocate pe portalul IGI. Dacă ordonanța se publică acum cu o perioadă de tranziție de doar o lună, munca și banii angajatorilor români se vor duce pe apa sâmbetei. Proiectul OUG nu prevede un termen pentru operaționalizarea platformei, cum de altfel nu prevede niciun termen în responsabilitatea autorităților statului pentru nicio etapa aferentă procesului de imigrare.

Pe de altă parte, toate obligațiile angajatorilor și agențiilor depind de aceasta. Fără platformă funcțională, nicio obligație prevăzută în aceasta, nu poate fi îndeplinită, ceea ce face ca orice perioadă tranzitorie care nu este condiționată de operaționalizarea efectivă a platformei să fie iluzorie. Cerem funcționarea în paralel a sistemelor și o perioadă de testare reală, fără sancțiuni în faza de implementare”, a punctat Romulus Badea.

PIFM nu contestă necesitatea reglementării, ci modul abuziv în care este formulată, solicitând Guvernului României revizuirea de urgență a proiectului. Spre deosebire de modelele europene din Germania sau Franța, care facilitează accesul la resursă umană prin liste de ocupații deficitare, proiectul românesc pare conceput să interzică activitatea economică licită și să prioritizeze colectarea forțată de fonduri la bugetul de stat.

De partea cealaltă, autoritățile spun că România va avea reguli stricte pentru agențiile de recrutare, iar angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei, după cum scrie ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres..

„Vom avea reguli stricte pentru agențiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea. În felul acesta, lucrătorii vor fi protejați prin obligații clare de informare, astfel încât fiecare să știe din start unde vine, ce salariu are și în ce condiții lucrează. În același timp, angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei și, foarte important, păstrăm în România străinii care au studiat aici și care pot începe să muncească fără drumuri inutile și fără birocrație”, a scris ministrul.

El a precizat că a avizat un proiect de Ordonanță de Urgență, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, care simplifică și organizează întregul sistem, astfel încât statul să știe exact cine vine, unde lucrează și în ce condiții.

„Este un subiect pe care l-am urmărit constant încă din primul mandat de senator, ca membru al Comisiei pentru muncă, pentru că problemele din acest sistem sunt cunoscute de ani de zile. Introducem platforma WorkinRomania.gov.ro, unde vor fi gestionate toate procedurile, pentru ca angajatorii să aibă un proces mai rapid și mai clar”, a menționat Darău.

Ministrul Economiei mai susține că proiectul este o schimbare necesară, cu un obiectiv clar: un sistem corect și controlat, în care regulile sunt respectate de toți; asta este baza unei economii funcționale.

Irineu Darău consideră că procesul prin care lucrătorii străini ajung și muncesc în România este, în prezent, complicat și greu de urmărit.