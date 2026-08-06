„STB a făcut ceea ce era corect”. Mesajul primarului Ciucu după ce compania de transport a cerut insolvența

Primarul general Ciprian Ciucu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că cererea de intrare în insolvență depusă de către STB va permite „decăpușarea” companiei și a dat asigurări că municipalitatea va continua proiectele de investiții în infrastructura companiei.

„STB a făcut ceea ce era corect, a cerut astăzi insolvența în instanță. Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar”, a scris Ciprian Ciucu.

„Nu vom acumula datorii mai mari”

Astfel, transportul în comun de suprafață costă 34% din bugetul Primăriei Capitalei, iar dacă se adaugă și datoriile și penalitățile se ajunge la întrebul buget al PMB.

„Pentru a fi livrat populației, prima condiția a oricărui serviciu public, este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar.

Este decizia corectă pentru că așa nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari”, susține edilul.

Ciucu dă asigurări că planul de restructurare și redresare al companiei nu va afecta continuitatea serviciului de transport și nici salariile angajaților.

„Este necesar ca acestă companie foarte mare și importantă să fie admnistrată corect și decăpușată. Între timp mă asigur că investițiile noastre în infrastructura de transport merg mai departe cu modernizarea depourilor și refacerea liniilor de tramvai și a utilităților de sub ele”, afirmă Ciucu.

Societatea de Transport București (STB) și-a cerut insolvența printr-o solicitare depusă, joi, la Tribunalul București.

Consiliul General a mandatat, pe 21 iulie, reprezentanții Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor STB să solicite Consiliului de administrație declanșarea procedurii de insolvență a societății. Consilierii generali din AGA sunt Marian Artimon (PSD) și Mitu Răzvan Aurel (PNL).

Motivele invocate de primar

Primarul Ciprian Ciucu a expus, în ședința CGMB, motivele pentru care cere insolvența STB. Primarul spunea că STB-ul a ajuns în această situație „dezastruoasă” din 3 motive.

„Prima cauza, cea structurală, este dată de faptul că în anii 2019 și 2020, după înființarea STB, n-au mai ajuns banii la companie. Nu au fost plătite contribuțiile salariaților și s-a început anul 2020 cu o datorie de peste 1 miliard. Și datoria asta a crescut la 1,3 miliarde în 2021, la 1,5 miliarde în 2022, 1,4 miliarde în 2023, 1,5 miliarde în anul 2024 și 1,7 miliarde în anul 2025. Deci, observați, datoria costa mai mult decât serviciul transport în sine. În acest moment, la jumătatea anului, avem o datorie la STB de peste 1,6 miliarde lei. La ANAF avem 1,5 miliarde datorii, din care 400 de milioane doar penalități”, a declarat Ciucu în timpul ședinței de Consiliu General.

Al doilea motiv este felul în care ADI TPBI a supervizat serviciul de transport public, și faptul că a dat foarte multe avantaje pentru județul Ilfov, a susținut primarul.

Primarul acuză că ADI-TPBI a fost condusă din județul Ilfov și „evident, în mod cumva natural, cei din Ilfov și-au protejat interesul electoral”.

„S-a mărit foarte mult numărul de linii în afara orașului, dar sunt linii care nu intră în București. Deci am găsit, cred prin Bragadiru sau Domnești, linii STB care funcționau exclusiv acolo, care nu intrau în București. Și pentru că costul este suportat 90% de bucureșteni și 10% de ilfoveni, s-au mărit aceste linii, aceste trasee foarte, foarte mult și am ajuns la un cost anual de 250 de milioane pentru transportul periurban, din care 90%, aproximativ 230 de milioane, plătesc bucureștenii”, a declarat Ciucu.

Iar a treia cauză este managementul defectuos de la nivel de STB, spune Ciucu. „La nivelul anului 2025, costul transportului și toate aceste datorii și penalități ajungeau la 5,6 miliarde de lei. Bugetul PMB pe anul 2025 a fost 5,8 miliarde lei”, a declarat Ciucu.