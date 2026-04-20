STB pierde din șoferi, conducerea rămâne intactă. La cât a ajuns salariul mediu în companie

STB pierde oameni din zona care produce efectiv transportul și păstrează structura administrativă aproape intactă, arată datele transmise Profit.ro de compania de transport public a Capitalei.

Profit.ro a întrebat compania cum i-a variat personalul în ultimii ani, iar STB a răspuns. Datele arată o contracție constantă a personalului în Societatea de Transport București (STB S.A.), de la 10.750 de salariați în 2021 la 9.725 persoane în 2025, o scădere de aproximativ 9,5%.

Ultima statistică publică despre personalul STB s-a oprit la 2023. Scăderea vine aproape integral din zona operativă. Numărul celor care conduc vehiculele a coborât de la 9.363 la 8.311 persoane, un minus de peste 1.000 de oameni.

