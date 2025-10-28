Ștefania Szabo, directorul medical de la Spitalul Județean Buzău, găsită fără suflare în camera de gardă. Abia împlinise 37 de ani

Director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, dr. Ștefania Szabo, a fost găsită moartă, marți dimineață, de către colegii ei, potrivit presei locale.

Trupul medicului chirurg, care împlinise 37 de ani la începutul lunii octombrie, a fost descoperit înainte de ora 6, în camera de gardă de pe secția Chirurgie, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, pentru Reporter Buzoian.

Pentru că alarma îi suna încontinuu, un angajat al secției a verificat de unde se aude și atunci a găsit-o fără viață, a mai relatat managerul unității medicale pentru presa locală.

Cauza decesului nu se cunoaște. O echipă de criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău desfășoară cercetări sub coordonarea unui procuror.

Dr. Ștefania Szabo a participat luni la inaugurarea extinderii secției de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

„Pot să vă spun, aşa cum aţi observat şi ieri la conferinţă, că totul era normal. Sunt cei de la poliţie şi cei de la ITM în cadrul spitalului. Era în timpul activităţii azi-noapte, era de gardă, avea să iasă la 8 dimineaţa, în această dimineață. (…) Doamna doctor era unul dintre medicii care avea minim șapte gărzi pe lună, plus activitate pe secţie, plus activitate medicală, fiecare zi era intercalată. (…) Ultimul consult unde a fost prezentă, a fost pe la ora 00 azi-noapte, apoi a urcat la camera de gardă. Ce s-a întâmplat ulterior, nu ştim”, a declarat Sorin Pătrașcu, managerul spitalului județean de urgențe Buzău, citat de Observator News.

Medicul a lucrat până în 2020 la Spitalul de Urgență Floreasca din București, apoi s-a transferat la Buzău, unde la scurt timp a fost numită director medical.

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook la începutul lunii septembrie.

Potrivit publicației Reporterul Buzoian, chirurgul era membru al Organizației Femeilor Social-Democrate.