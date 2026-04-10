Stefano Gabbana și-a dat demisia de la șefia Dolce & Gabbana, care are o mare problemă

Stefano Gabbana, cofondator al casei italiene de modă de lux Dolce & Gabbana, și-a dat demisia din funcția de președinte în ianuarie, potrivit unui document depus de companie la camera de comerț locală, consultat vineri de Reuters.

Informația a fost dezvăluită pentru prima dată de Bloomberg, care a precizat că designerul ia în considerare, de asemenea, diverse opțiuni privind pachetul său de acțiuni de aproximativ 40% din companie, în perspectiva negocierilor cu băncile care i-au acordat împrumuturi.

Dolce & Gabbana are o mare problemă cu băncile care îi solicită să aducă fonduri proaspete de până la 150 de milioane de euro, ca parte a unei refinanțări mai ample a datoriei de 450 de milioane de euro, potrivit surselor Bloomberg.

De asemenea, compania ia în considerare vânzarea unor proprietăți imobiliare și reînnoirea licențelor pentru a strânge fonduri.

Domenico Dolce și Stefano Gabbana au fondat compania în 1985 și sunt în continuare responsabili de direcția creativă.

Conform documentelor depuse, Gabbana, în vârstă de 63 de ani, a informat compania în decembrie că intenționează să demisioneze din funcția de președinte începând cu 1 ianuarie.

Directorul executiv Alfonso Dolce, fratele cofondatorului Domenico Dolce, a fost numit noul președinte.

În trecut, compania nu a exclus posibilitatea unui investitor minoritar sau a listării la bursă.