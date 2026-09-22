STENOGRAME. Călin Georgescu, în discuții interceptate de DIICOT: „Misiunea mea a fost să deconspir tot. Inclusiv pe Simion, la final”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu vorbea cu omul de afaceri Ionel Rusen, reținut de DIICOT alături de el, despre „misiunea” sa de a „deconspira tot”, inclusiv pe liderul AUR, George Simion.

Referatul DIICOT cu propunerea de arestare a lui Georgescu și Rusen, obținut de Mediafax, include și stenograme șale unor discuții din 27 mai 2025 între fostul candidat la prezidențiale și omul de afaceri.

În discuția interceptată de procurori, care are loc în mașină, într-o parcare, Georgescu îi spune lui Rusen că mai are nevoie să „scape” de controlul judiciar, iar planul său este să obțină azil politic în Italia.

Călin Georgescu: „Misiunea mea a fost să deconspir tot”

Călin Georgescu vorbește cu Rusen și despre ceea ce numește „misiunea” sa, conform stenogramelor citate de Mediafax:

„Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul. Inclusiv pe Simion, la final”.

În aceeași discuție, Georgescu susține că „toți” s-au „devoalat”: „Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”.

„Și mai ridicole”. Georgescu, despre dosarele sale penale

Călin Georgescu și Ionel Rusen vorbesc și despre dosarele în care este cercetat fostul candidat la alagerile prezidențiale.

Georgescu susține că „totul e aplatizat” și că „nu se mai atacă pe niciun front”, referindu-se inclusiv la plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan-Liviu Leu, despre care spune că ar fi „în adormire”. Răzvan Leu este omul de afaceri care, potrivit procurorilor, a fost înșelat de Călin Georgescu cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Este cel de la care a pornit noul dosar penal în care Călin geoergescu este cercetat acum, împreună cu Ionel Rusen.

Rusen afirmă că, în acest caz, anchetatorii ar avea nevoie de un răspuns din Anglia, pe care îl consideră dificil de obținut și pe care îl descrie drept „cheia” dosarului. Georgescu îi spune că a primit „feedback” și afirmă că „nu au nicio probă”, iar Rusen este de acord și susține că dosarul ar trebui să se închidă.

Despre celelalte dosare, Rusen afirmă că „n-au nicio probă”, în timp ce Georgescu le califică drept „și mai ridicole”. La final, cei doi discută despre controlul judiciar, Rusen afirmând că este important ca măsura să fie ridicată, iar Georgescu spunând că aceasta îl „ține agățat”.