STENOGRAME. Cristian Anton, șeful ARR, înregistrat cum își număra banii, în locuința sa. „1, 2, 3… 8, 9. Ai să-mi…” / Peste 500.000 de euro, găsiți la percheziții

Procurorii anticorupție i-au montat lui Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR), reținut pentru fapte de corupție, microfoane și camere și în apartamentul în care locuia. Stenograme din dosar arată discuții despre banii care se dădeau pentru promovarea examenelor de la RAR și cum Anton își număra, în șoaptă, banii ascunși prin casă, potrivit Mediafax.

La perchezițiile făcute la domiciliul lui Cristian Anton, anchetatorii au găsit circa 500.000 de euro, o parte din bani fiind ascunși în cutii de pantofi.

În dosarul DNA de corupție sunt vizate 12 persoane, inclusiv Cristian Anton. Ei sunt suspectați de procurori că au luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestate profesionale pentru șoferi profesioniști pe transportul de marfă, potrivit surselor Snoop.

Stenograme din dosarul DNA și obținute de Mediafax arată cum procurorii DNA dețin interceptări în cascadă și înregistrări ambientale în cazul directorului Autorității Rutiere Române.

Luni bune, DNA Cluj a urmărit gruparea din care făcea parte Anton și a supravegheat și examenele trucate de la RAR. În plus, DNA a lucrat și cu 3 investigatori sub acoperire, potrivit Mediafax.

Cum își număra Cristian Anton banii în propria casă

În cadrul anchetei, DNA a montat și tehnică de interceptare în apartamentul lui Cristian Anton.

„În incinta apartamentului s-a putut observa cum Anton Cristian primește de la acesta un plic de dimensiuni mari, voluminos. (…) Din gesturile ulterioare ale lui Anton Cristian, rezultă fără dubii că acesta i-a adus sumele de bani colectate ca urmare a examenului din data de 22.11.2025, și că în imobilul acestuia există numeroase sume de bani. Ulterior, rămas singur în apartament, Anton Cristian și-a petrecut o perioadă considerabilă de timp numărând sume de bani”, potrivit stenogramelor din dosarul procurorilor.

Mai jos, pasaje din stenograme din dosarul procurorilor DNA:

„La ora 19:28, au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de manipularea unui plic sau a unor hârtii, după care, la foarte scurt timp, Anton Cristian a fost surprins în timp ce se ducea din zona livingului (unde a stat împreună cu Radu Bogdan Alexandru), spre zona dormitorului, având în mâna stângă un pachet de culoare maro (cel mai probabil un plic mare, pliat la unul dintre capete), care părea să aibă conținut.

Tot la ora 19:28, s-au auzit sunete asemănătoare celor produse de deschiderea/închiderea unei încuietori mecanice.

La orele 19:34, 19:35 și 19:36 au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de manipularea unor plicuri sau hârtii.

La ora 19:38, au început să se audă sunete asemănătoare celor produse de numărarea unor sume de bani (bancnote), respectiv, de folosirea unor elastice din cauciuc, dar și de manipularea unor plicuri/hârtii.

Sunete asemănătoare celor produse cu ocazia numărării unor sume de bani (bancnote), s-au auzit și la orele 19:39, respectiv 19:40.

În continuare, la ora 19:50, Anton Cristian a venit din zona dormitorului, spre zona bucătăriei, având asupra lui un plic mare, de culoare maro, fără conținut, pe care l-a rupt (pare să fie același plic, pe care l-a dus inițial, cu conținut, din zona livingului, spre zona dormitorului)”.

Aici este momentul când șeful ARR este înregistrat cum își numără banii:

„ANTON CRISTIAN: … 10, 11, 12, 13, 14 …(neinteligibil)… 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26 …(neinteligibil)… 30, 31 …(neinteligibil)… 33 …(neinteligibil)… 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 …(neinteligibil)… 48, 49, 50, 51, 52, 53 …(neinteligibil)… 56, 57, 58, 59, 60. …(neinteligibil)… 62, 63 …(neinteligibil)… 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77… 100”.

Un alt pasaj din dosar include descrieri precise de atmosferă din apartamentul șefului ARR.

„În timpul efectuării numărătorii, s-au auzit sunete asemănătoare celor produse cu ocazia manipulării bancnotelor. Imediat după finalizarea numărătorii descrise mai sus, s-au auzit sunete asemănătoare celor de folosire a unor elastice din cauciuc, dar și a unui pix.

La ora 20:38, Anton Cristian a stins lumina din zona livingului și a bucătăriei, după care a luat un scaun de tip scară, pe care l-a dus și l-a așezat în față mobilierului de bucătărie”, se mai arată în stenograme.

„În continuare, Anton Cristian s-a urcat pe acel scaun, după care, la scurt timp, a luat din zona aceea de mobilier, un pachet asemenea unei cutii din carton sau a unui plic mai mare, care părea să aibă conținut (Anton Cristian s-a dezechilibrat la coborârea de pe scaunul de tip scară).

La ora 20:56, s-au auzit din nou sunete asemănătoare celor produse de manipularea unor plicuri sau hârtii, după care, Anton Cristian a luat pachetul (cel asemenea unei cutii din carton sau a unui plic mai mare), s-a dus cu el în zona mobilierului de bucătărie și s-a urcat pe scaunul de tip scară.

Anton Cristian a așezat acel pachet undeva în mobilier (fără să poată fi observat locul), după care a coborât de pe scaunul de tip scară și a pornit lumina din zona livingului și a bucătăriei.

Imediat după aceea, la orele 20:57 și 20:58, Anton Cristian a realizat, în șoaptă, următoarele numărători:

ANTON CRISTIAN: …(neinteligibil)… 3, 4, 5 …(neinteligibil)… 8, 9, 10 …(neinteligibil)… 14, 15, 16 …(neinteligibil)… 20.

ANTON CRISTIAN: 1, 2, 3 …(neinteligibil)… 8, 9. Ai să-mi bag ****!(…)”.

„Imediat după aceea (tot la ora 21:05), Anton Cristian a plecat din zona livingului spre zona dormitorului, cel mai probabil având asupra lui bagajul de tip geamantan/valiză (în drum spre zona dormitorului, a pus un mănunchi de chei pe masa aflată lângă aparatul de aer condiționat). La ora 21:06, Anton Cristian a revenit în zona livingului, de unde a luat în mână un alt pachet, mai mic (care pare să fie ambalat parțial în hârtie)

În continuare, Anton Cristian a oprit lumina din zona livingului și bucătăriei, după care a mers în apropierea mobilierului de bucătărie și s-a urcat pe același scaun de tip scară. În următoarele momente, s-au auzit niște sunete asemănătoare celor produse de folosirea unui seif”, potrivit stenogramelor.