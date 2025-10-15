Știi că merită să lucrăm pentru un viitor mai bun – drumul Lidl spre un viitor cu emisii zero până în 2050

Trăim vremuri în care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai vizibile. Le simțim în jurul nostru – veri toride, ploi neașteptate, fluctuații de temperatură care ne surprind zi de zi.

În fața acestei realități, Lidl și-a asumat responsabilitatea de a acționa și a transformat-o într-o promisiune clară: să devină o companie cu zero emisii (Net-Zero) până în 2050. Este un angajament curajos, care vorbește despre grijă față de mediu, respect pentru resurse și responsabilitate față de generațiile viitoare.

Pași concreți spre un viitor mai curat

În ultimii ani, Lidl, la nivel internațional, a redus deja cu peste 50% emisiile de gaze cu efect de seră, comparativ cu 2019. Fiecare decizie a contat:

fructele și legumele nu mai sunt transportate pe calea aerului, reducând astfel poluarea;

tot mai multe magazine și depozite folosesc energie solară produsă chiar pe acoperișurile lor;

principalii furnizori, responsabili pentru 75% din emisiile generate de produse, trebuie să-și stabilească până în 2026 obiective de reducere a emisiilor, sprijiniți de Lidl prin măsuri concrete și formare profesională.

În stabilirea acestor obiective, Lidl respectă cu strictețe metodele Science Based Targets initiative (SBTi), care ajută companiile să își seteze obiective bazate pe știință, conform celor mai recente cercetări climatice pentru a contribui la obiectivul de 1,5°C stabilit în Acordul de la Paris.Împreună pentru un viitor mai bun

Colaborarea strânsă cu furnizorii și partenerii săi arată că atunci când o companie alege să facă mai mult, poate inspira întreaga industrie. Până în 2026, cei mai importanți furnizori ai Lidl își vor stabili propriile obiective de reducere a emisiilor, contribuind la un impact colectiv semnificativ.

Privind spre 2050

Obiectivul Net-Zero al Lidl nu este doar despre reducerea propriilor emisii. Este o transformare profundă a modului în care producem, transportăm și consumăm. Este o invitație pentru noi toți să ne gândim la impactul alegerilor noastre zilnice și să alegem un drum responsabil.

Știi că merită să protejăm viitorul – pentru că un viitor mai bun nu este doar un scop, ci o necesitate, iar pașii făcuți astăzi contează pentru generațiile care vin.

Articol susținut de Lidl România