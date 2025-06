Stina Ehrensvärd este EY World Entrepreneur Of The Year™ 2025

Stina Ehrensvärd, fondatoarea Yubico, a fost numită EY World Entrepreneur Of The Year 2025 în cadrul ceremoniei de premiere care a avut loc în Salle des Etoiles din Monaco. Stina a fost selectată dintre aproape 5.000 de participanți la program, care au inclus 52 de câștigători din 43 de țări și jurisdicții, concurând pentru titlul global. Ea este a patra femeie care deține acest titlu și prima câștigătoare din Suedia în cei 25 de ani de istorie ai premiului.

Stina este un lider înnăscut, a cărei determinare, motivație și mentalitate inovatoare au dus la o creștere exponențială a companiei sale, având un impact durabil asupra Suediei și a cetățenilor săi. A construit o companie de top în industrie, extrem de profitabilă, care a stabilit noi standarde pentru securitatea digitală. Prin angajamentul său de a crea o lume mai sigură și mai bine protejată, Stina a reușit să producă o schimbare sistemică — protejând identitățile digitale, întărind democrația și construind încredere la nivel global într-o lume tot mai conectată.

În 2007, ea a co-fondat Yubico, o companie cu misiunea de a face internetul mai sigur pentru toată lumea. În decurs de un an, compania a lansat primul său YubiKey, o cheie de securitate fizică pentru autentificarea multifactorială (MFA), iar în următorii cinci ani, a transformat întregul concept de securitate cibernetică prin asigurarea colaborării cu trei dintre cele mai mari companii tehnologice din Silicon Valley. De atunci, Stina a extins Yubico, astfel încât acum protejează 19 dintre cele mai mari 20 de companii de internet din lume, iar rata sa anuală compusă de creștere (CAGR) a fost de 40% din 2020.

România a fost reprezentată de Irina Arsene, câștigătorea titlului EY Entrepreneur Of The Year – România 2024, Fondatoare, Președinte al Consiliului de Administrație și CEO mindit.io, o companie românească de dezvoltare software, fondată în 2015, care s-a impus rapid pe piața internațională prin inovație și excelență în livrarea de soluții tehnologice personalizate.

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România și Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrală și de Sud-Est și Regiunea Asiei Centrale: „World Entrepreneur Of The Year este o celebrare a spiritului antreprenorial la nivel global, reunind lideri de afaceri din întreaga lume, pentru a recunoaște inovația și impactul acestora asupra societății. Această competiție evidențiază realizările remarcabile ale antreprenorilor, demonstrând cum ideile îndrăznețe pot transforma nu doar afaceri, ci și comunități. Irina Arsene, fondatoarea mindit.io, ilustrează întocmai acest spirit antreprenorial, arătând cum viziunea și dedicarea pot conduce la progrese semnificative care influențează pozitiv societatea și inspiră antreprenorii din România să își urmeze visurile.”

Irina Arsene, Fondatoare, Președinte al Consiliului de Administrație și CEO mindit.io: „Când am pornit în această călătorie antreprenorială, mi-am imaginat un business care să inspire și să creeze impact. Să reprezint România la EY World Entrepreneur Of The Year 2025 este o celebrare a visului transformat în realitate și, mai ales, a echipei care a făcut totul posibil. A fost o experiență incredibilă să mă conectez cu alte povești inspiraționale din întreaga lume. Cred că transparența și autenticitatea în a împărtăși parcursul antreprenorial pot genera încredere și inspirație în ecosistemul de business, încurajând alți lideri să își transforme viziunea în realitate. Pentru mine, acest moment este mai mult decât o recunoaștere personală. Este validarea faptului că povestea mindit.io este un succes autentic, construit pe inovație, empatie și determinare. Sper ca acest pas să genereze nu doar mândrie, ci și încredere în rândul celor care au curajul să construiască ceva nou”.

EY găzduiește anual evenimentul World Entrepreneur of the Year pentru a celebra realizările liderilor vizionari care conturează viitorul cu încredere, cresc economia și răspund apelului de a aborda provocările globale. Întâlnirea anuală reunește fondatori, directori executivi și lideri de afaceri pentru o serie de oportunități de networking și ateliere, culminând cu anunțarea câștigătorului EY World Entrepreneur of the Year.

Câștigătorul EY World Entrepreneur of the Year 2025 a fost ales de un juriu independent pe baza a patru criterii: spirit antreprenorial, scop, creștere și impact. Juriul din acest an a inclus un grup divers și deosebit de antreprenori din întreaga lume, condus de Asif Ramji, fondator și CEO al Venture Worx.

