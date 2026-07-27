Stocurile de gaze ale Europei, la cote periculos de mici / Situația în care s-a ajuns după ce UE a schimbat o dependență cu alta

Europa se îndreaptă spre iarnă cu rezerve de energie îngrijorător de fragile, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și din Rusia, care au afectat piețele globale de gaz natural lichefiat și păcură, reducând stocurile la cote periculos de scăzute, spune Ron Bousso, analist Reuters pentru piața energiei.

Gazul natural și păcura reprezintă principalele surse de încălzire rezidențială din Europa, gazul reprezentând aproximativ 30% din cererea de încălzire a gospodăriilor, iar păcura peste 10%, conform datelor oficiale.

După ani consecutivi de șocuri energetice, Europa pare să intre într-o nouă iarnă în care ambele piețe de combustibili se află sub o presiune extremă.

Europa – de la dependența de Rusia la dependența de GNL

Vulnerabilitatea regiunii în ceea ce privește gazul este, în mare parte, o consecință a transformării dramatice a mixului său energetic de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din 2022.

Europa a înlocuit rapid gazul rusesc transportat prin conducte cu GNL, devenind unul dintre cei mai mari importatori mondiali ai acestui combustibil super-răcit.

Această schimbare a îmbunătățit securitatea energetică a Europei prin reducerea dependenței de Rusia, dar a complicat totodată dinamica energetică a regiunii.

În loc să se bazeze pe fluxurile pe termen lung prin conducte, Europa concurează acum cu Asia și alte regiuni pe o piață globală a GNL, unde întreruperile de aprovizionare pot avea repercusiuni în întreaga lume aproape instantaneu.

Această vulnerabilitate a devenit din ce în ce mai evidentă în ultimele luni.

Cele mai puține rezerve din ultimii cinci ani la această dată

Europa rămâne în urmă față de ritmul necesar pentru a-și reface stocurile de GNL înainte de iarnă. Conform datelor LSEG, capacitățile subterane de stocare a gazelor sunt în prezent umplute în proporție de aproximativ 55%, cel mai scăzut nivel înregistrat în această perioadă a anului din 2021.

În același timp, importurile de GNL în Europa au încetinit brusc de la izbucnirea războiului din Iran. Importurile sunt pe cale să atingă doar 6,3 milioane de tone în iulie, cel mai scăzut nivel din septembrie 2024, potrivit Kpler.

Una dintre cauze este revenirea puternică a Asiei pe piață. Cererea de GNL din regiune a crescut în ultimele luni, atrăgând un volum record de 4 milioane de tone din SUA în iunie și iulie, potrivit Kpler.

Aceste achiziții au deturnat încărcăturile care, altfel, s-ar fi îndreptat spre Europa.

Cel mai scump gaz din ultimii trei ani și jumătate

Când Strâmtoarea Ormuz s-a deschis pentru scurt timp în urma acordului provizoriu de pace dintre SUA și Iran din aprilie, mulți au sperat că Qatarul — care reprezenta aproximativ o cincime din oferta globală de GNL înainte de conflict — își va relua rapid exporturile.

Însă reînnoirea blocadei strâmtorii în ultimele săptămâni, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran, a spulberat orice speranță în acest sens.

Piața europeană devine astfel din ce în ce mai îngrijorată de combinația dintre stocurile scăzute, importurile slabe și perspectivele de aprovizionare în deteriorare.

Prețurile de referință ale gazului în Europa au depășit 60 de euro pe megawatt-oră săptămâna trecută, urcând peste nivelul maxim atins anterior în timpul războiului cu Iranul și atingând cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2023.

Prețurile mai ridicate ar trebui, în cele din urmă, să atragă încărcături suplimentare de GNL către Europa. Cu toate acestea, chiar dacă importurile se vor redresa în lunile următoare, se pare că regiunea va intra în iarnă cu stocurile de gaze naturale cu mult sub nivelul țintit de 80% din capacitatea de stocare.