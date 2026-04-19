Criza din Strâmtoarea Ormuz. De ce și-a schimbat brusc atitudinea Iranul și a decis să închidă ruta maritimă strategică

Marinarii americani de pe nava de transport amfibiu USS New Orleans care participă la operațiunile de blocadă împotriva Iranului. Sursă foto: / SWNS / SWNS / Profimedia

Iranul a anunțat în urmă cu o zi că a închis Strâmtoarea Ormuz, după o scurtă perioadă în care a permis tranzitul pe această cale navigabilă crucială pentru piața de energie mondială, invocând „încălcări repetate ale încrederii” din partea Statelor Unite.

Președintele Donald Trump a minimizat importanța acestei închideri și a insistat că SUA nu se vor lăsa șantajate de această mișcare.

Teheranul a precizat că blocajul pe care l-a impus sâmbătă va dura până când SUA vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, în condițiile în care armistițiul va expira miercuri.

Armatorii au fost precauți și nu s-au avântat să traverseze strâmtoarea. Aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați în Golful Persic, așteptând să treacă, au declarat surse din sectorul transporturilor maritime pentru Reuters.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat, sâmbătă, pentru CNN, că Teheranul va prioritiza trecerea navelor care plătesc pentru a tranzita Strâmtoarea Ormuz.

Nave atacate în Strâmtoarea Ormuz

Presa internațională a relatat că la scurt timp după ce Iranul a anunțat noua blocada, cel puțin două nave au fost atacate. TankerTrackers.com, o companie care monitorizează transporturile de petrol, a notat că două nave sub pavilion indian care navigau prin strâmtoare au făcut cale întoarsă, potrivit The New York Times.

Un observator maritim condus de Marina Britanică, United Kingdom Maritime Trade Operations, a declarat că a primit informații conform cărora un petrolier a fost atacat de două nave de luptă iraniene. O altă navă, una de tip container, a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, a precizat acesta.

Conform datelor furnizate de Kpler, o companie globală de monitorizare a traficului maritim, 17 nave au traversat strâmtoarea sâmbătă, înainte ca Iranul să declare închiderea acesteia, iar 10 au traversat-o vineri, după ce a ridicat pentru scurt timp restricțiile.

De ce și-a schimbat brusc atitudinea Iranul

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a preluat probabil „controlul” asupra poziției de negociere a Teheranului, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, relatează Sky News.

Analiștii de la ISW apreciază că cel mai probabil comandantul IRGC, Ahmad Vahidi, și membrii cercului său restrâns au „asigurat cel puțin controlul temporar” asupra răspunsului militar și poziției de negociere a Iranului.

Atacurile de sâmbătă asupra mai multor nave comerciale de către Marina IRGC au marcat o schimbare bruscă a poziției anterioare a Iranului, conform căreia Strâmtoarea Ormuz era „complet deschisă”, notează Institutul.

Anunțul privind deschiderea strâmtorii fusese făcut cu o zi în urmă de ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi.

De asemenea, presa afiliată IRGC a relatat că Iranul nu a acceptat să participe la o nouă rundă de negocieri cu SUA din cauza cererilor „excesive”.

Potrivit ISW, atacurile de sâmbătă au fost probabil concepute pentru a obține un avantaj asupra SUA și pentru a consolida controlul IRGC asupra politicii de negociere a Iranului.

Amenințările Iranului

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a amenințat că marina va provoca „noi înfrângeri dureroase”, chiar dacă SUA susțin că au eliminat aproape în totalitate forțele navale ale Teheranului.

Potrivit The New York Times, Garda Revoluționară dispune încă de o așa-numită „flotă de țânțari”, formată din bărci rapide echipate cu mitraliere, grenade propulsate de rachete și, mai recent, rachete și drone.

„Arsenalul lor reprezintă o amenințare pentru navele comerciale și «rămâne o forță destabilizatoare»”, a declarat pentru NYT amiralul Gary Roughead, fost șef al operațiunilor navale ale SUA.

Discurs triumfător la televiziunea de stat iraniană

Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat într-un comunicat că guvernul „analizează în prezent” noile propuneri transmise de Statele Unite prin intermediul Pakistanului, care a găzduit negocierile de pace de la sfârșitul săptămânii trecute.

Sâmbătă seara târziu, într-un discurs difuzat de presa de stat, Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a prezentat încetarea focului ca o victorie pentru țara sa și a subliniat „controlul asupra strâmtorii”, afirmând că Statele Unite și Israelul nu au reușit să răstoarne guvernul sau să obțină sprijin internațional în zona Strâmtorii Ormuz.

„Atunci când inamicul nu reușește să-și atingă obiectivele, înseamnă că a fost învins”, a declarat el.

Ghalibaf a afiarmat, în discursul său adresat națiunii, că Iranul, pe care l-a descris ca fiind cel care a învins pe câmpul de luptă, este acum pregătit să urmeze calea diplomației, precizând că armata este gata să acționeze. „Suntem pe deplin pregătiți; dacă vor face cea mai mică greșeală, vom răspunde cu toată forța”, a spus el.

Strategia „războiului asimetric”, invocată de Iran

Teheranul va răspunde la orice acțiuni ale SUA pe care le consideră o încălcare a armistițiului, inclusiv operațiunile de deminare din zonă, a insistat oficialul iranian.

El a recunoscut că Iranul nu se poate compara cu Statele Unite în ceea ce privește resursele militare sau echipamentele, dar a compensat această diferență prin strategia „războiului asimetric”.

Principalul negociator al Iranului a mai spus că discuțiile cu Statele Unite au înregistrat unele progrese, dar sunt încă departe de un acord final, existând probleme cheie nerezolvate de ambele părți.

El a afirmat că orice acord ar trebui să se desfășoare pas cu pas, cu acțiuni reciproce, adăugând că Statele Unite trebuie să „câștige încrederea poporului iranian” și să renunțe la ceea ce el a descris ca fiind abordări unilaterale și coercitive.