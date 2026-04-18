Strâmtoarea Ormuz este „închisă” din nou, anunță presa de stat iraniană. Blocada, la scurt timp după „prima mișcare importantă”

Presa de la Teheran a anunțat sâmbătă că armata va prelua „controlul strict” asupra Strâmtorii Ormuz, ca reacție la continuarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, revenind asupra deciziei luate cu o zi înainte de a redeschide această rută maritimă esențială pentru comerțul mondial cu petrol, relatează AFP și Sky News.

Iranul „acceptase cu bună-credință să autorizeze trecerea unui număr limitat de petroliere și nave comerciale”, dar americanii, încălcându-și angajamentul, „continuă să se dedice actelor de piraterie sub pretextul așa-zisului blocaj”, a denunțat comandamentul forțelor armate iraniene Khatam Al-Anbiya într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Postul public de televiziune iranian IRIB a relatat că „trecerea necesită aprobarea” Teheranului.

„Din acest motiv, controlul asupra Strâmtorii Ormuz a revenit la starea anterioară, iar această trecere strategică se află acum sub controlul strict” al Iranului, a adăugat acesta.

Iranul a avertizat la mai puțin de 24 de ore de la redeschiderea căii maritime că tranzitul va fi interzis sub blocada SUA, precizând că situația reală se decide prin fapte pe teren, nu prin mesaje online.

Reînchiderea survine după „prima mișcare importantă” de trafic

Iranul a ridicat vineri blocada, după ce a intrat în vigoare un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban. Donald Trump a mulțumit Iranului pentru deschiderea strâmtorii, dar a afirmat că blocada impusă de SUA asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene „va rămâne în vigoare pe deplin” până la încheierea unui acord.

Traficul pe această cale navigabilă a crescut pentru scurt timp sâmbătă dimineață, în ceea ce Reuters a numit „prima mișcare majoră de nave” prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Conform datelor consultate de agenția de presă, un convoi format din opt petroliere traversa sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, prin apele iraniene la sud de insula Larak.

Unii armatori au declarat că ar putea încerca să profite de oportunitate pentru a părăsi Golful cât timp durează armistițiul de 10 zile între Israel și Liban. Toți au cerut să nu fie numiți din cauza caracterului sensibil al problemei.

De asemenea, au fost observate mai multe nave care se apropiau de strâmtoare și se întorceau din drumul lor încă de vineri după-amiază, ceea ce indică faptul că trecerea era încă restricționată notează Reuters.

Într-o declarație făcută sâmbătă dimineață, un purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Iraniene a spus: „În urma acordurilor anterioare încheiate în cadrul negocierilor, Republica Islamică Iran, acționând cu bună-credință, a fost de acord cu trecerea controlată a unui număr limitat de petroliere și nave comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.”

Închiderea strâmtorii a dus la cea mai mare pierdere de aprovizionare din istorie – peste 10 milioane de barili de petrol pe zi și o reducere de 20% a aprovizionării globale cu gaz natural lichefiat, a declarat Agenția Internațională pentru Energie.

Principalii producători din Golf, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak și Kuweit, afirmă că au nevoie de un flux constant de intrare și ieșire a petrolierelor și de trecerea fără restricții prin strâmtoare pentru a putea relua operațiunile stabile de export de petrol.