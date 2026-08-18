Strâmtoarea Ormuz, „nou teritoriu american”. Harta publicată de Trump

Președintele american Donald Trump a publicat marți, pe rețeaua lui de socializare Truth Social, o hartă care arată Strâmtoarea Ormuz și o descrie ca un „nou teritoriu american”, reluând astfel o idee exprimată deja în ultimele zile, scrie AFP.

Liderul de la Casa Albă a vorbit pentru prima dată despre „teritoriu american” în legătură cu această arteră comercială strategică săptămâna trecută, în timpul unui miting și într-un ton care lăsa să se înțeleagă că era vorba de o glumă.

Republicanul a revenit asupra subiectului luni, în timpul unei discuții cu jurnaliștii în Biroul Oval, considerând că aceasta ar fi o „idee foarte bună”.

Nu este prima dată când Donald Trump, confruntat cu un obstacol în politica externă, lansează astfel o sugestie surprinzătoare sau amenințătoare de anexare a unui teritoriu străin, notează agenția franceză de presă.

De la revenirea lui la putere, el a amenințat că va face din Canada cel de-al „51-lea” stat american, că va ocupa Groenlanda (insulă ce aparține regatului Danemarcei, stat membru NATO) și a evocat chiar preluarea controlului asupra Fâșiei Gaza, fără însă a trece la fapte.

Sugestia lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz survine într-un moment în care o soluție pașnică a conflictului dintre Iran și Statele Unite pare mai îndepărtată ca niciodată.

În urmă cu 60 de zile, cele două părți beligerante au semnat un protocol de acord menit să conducă la o soluție durabilă, dar care nu a dat niciun rezultat.

Washingtonul și Teheranul impun condiții aparent ireconciliabile pentru redeschiderea strâmtorii, un punct nevralgic pentru comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate.