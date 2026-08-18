Trump afirmă că SUA nu mai poartă niciun fel de negocieri cu Iranul și declară Strâmtoarea Ormuz deschisă

Președintele american Donald Trump a transmis marți că în prezent nu au loc discuții cu Iranul și nici nu sunt programate astfel de discuții, adăugând că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, relatează Reuters și Agerpres.

„Nu sunt discuții sau conversații în desfășurare sau programate cu Republica Islamică Iran. Blocada navală rămâne deplin în vigoare. Strâmtoarea Ormuz este deschisă și operațională. Toate minele marine au fost înlăturate sau detonate”, a scris Trump într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Mai devreme în cursul zilei, negociatorul-șef iranian Mohammad Baqer Qalibaf a declarat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor respecta condițiile acordului interimar de încetare a focului semnat în iunie. Acesta a expirat luni.

Ce cere Iranul SUA

Condițiile enunțate de Teheran includ ridicarea de către SUA a blocadei asupra porturilor iraniene, ridicarea sancțiunilor petroliere, eliberarea activelor înghețate ale Iranului în străinătate și încetarea amenințărilor și operațiunilor militare pe toate fronturile, a reamintit negociatorul-șef iranian.

Acordul interimar semnat de SUA și Iran pe 17 iunie a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Iranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile.

Acestea erau menite să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului. Negocierile nu au dus însă la niciun rezultat.

Navele evită în continuare Strâmtoarea Ormuz

Pe 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat din nou nave în Strâmtoarea Ormuz, Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului, după trei luni în care acestea fuseseră oprite printr-un armistițiu ce a suspendat campania militară americano-israeliană lansată pe 28 februarie.

Mai mult, Trump a spus atunci că nu mai consideră valabil acordul din iunie și a ordonat de asemenea reimpunerea blocadei navale asupra porturilor Iranului, care a ripostat atacurilor americane prin noi lovituri asupra bazelor americane în țările aliate Statelor Unite în regiune și prin blocarea din nou a navigației în Strâmtoarea Ormuz.

Datele de trafic maritim arată că un număr redus de nave încearcă să treacă în prezent prin Strâmtoarea Ormuz, artera prin care înainte de războiul de anul acesta trecea de regulă o cincime din petrolul livrat la nivel mondial.

O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în strâmtoare chiar luni dimineața, după expirarea acordului semnat în iunie între SUA și Iran.