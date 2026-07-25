Strania moarte a unui milionar din București și testamentul lui premonitoriu

În București, pe Calea Călărași, la numărul 65 este o casă superbă, cu muze pe fațadă, medalioane sculptate, mascaroni și amorași, cu uși și tavane pictate, dar și fără noroc pentru proprietar.

Această vilă reprezentativă pentru arhitectura bucureșteană de sfârșit de secol al XIX-lea, de un eclectism fermecător, poartă o stranie poveste.

E povestea lui Aurel Velleanu, milionarul care și-a bănuit sfârșitul și a lăsat un document în care spune cine crede că-l va asasina și de ce. Scrisoarea a fost descoperită întâmplător, după 15 ani de la dispariția sa misterioasă

Citește, pe B365.ro, cronica unei morți anunțate.